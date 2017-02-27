Демократия
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Дадин на свободе

Освобождение Ильдара Дадина – это еще не оттепель

Но оно связано с обновлением власти в Кремле и грядущими выборами, считает правозащитник
Ильдар Дадин вышел на свободу
Ильдар Дадин вышел на свободу
Алексей Цвайгерт / ТАСС

Первый осужденный за неоднократное нарушение закона о митингах – Ильдар Дадин в воскресенье вышел на свободу. 22 февраля президиум Верховного суда по представлению председателя суда отменил приговор и признал за Дадиным право на реабилитацию. Заместитель генпрокурора Леонид Коржинек на заседании напомнил, что привлечь к ответственности по ст. 212.1 УК можно при наличии трех вступивших в силу решений о привлечении к административной ответственности. Но дело Дадина основывалось на четырех эпизодах, а постановление об административном правонарушении вступило в силу лишь по одному из них.

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