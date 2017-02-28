В Госдуму поступил уже третий законопроект о борьбе с «группами смерти» в интернете

Молодая гвардия «Единой России» направила в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК), вводящие наказание за пропаганду суицида в интернете (есть у «Ведомостей»). Поправки включают изменение ст. 110 УК «Доведение до самоубийства», новую статью за склонение к самоубийству, а также административное наказание за пропаганду суицида (см. врез). Проблему детских самоубийств власти подняли после публикаций о так называемых «группах смерти» в соцсетях. Так, «Новая газета» в статье от 16 мая 2016 г. утверждала, что администраторы «групп смерти» специально доводят подростков до самоубийства.

Ударить рублем Пропаганду суицида предлагается наказывать штрафами от 4000–5000 руб. для граждан до 800 000 – 1 млн руб. для юридических лиц. При использовании в этих целях СМИ или интернета штраф для граждан возрастает до 50 000–100 000 руб.

Зампред Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») подготовила аналогичный законопроект и направила его на отзыв в правительство и Верховный суд, проект уже одобрен СКР, МВД и Минобрнауки. Этот документ предлагает считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность». Еще один законопроект внес сенатор Антон Беляков, предлагающий ввести в УК статью о склонении к самоубийству с использованием интернета. Обсуждалась эта проблема и в Общественной палате, где с конца 2016 г. работает группа по профилактике подростковых суицидов.

Тема давно муссируется, но законодательства нет и все только обсуждают поправки в УК, объясняет руководитель проекта «Медиа гвардия» Анна Рогачева. Молодогвардейцы предлагают обращать внимание и на воздействие распространяемого контента на психику. «Контент определенно влияет на умы подростков, но доказать, что именно он, а не плохая обстановка в семье склонила ребенка к суициду, очень сложно», – добавляет Рогачева. Сейчас в России действует закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Но в УК предусмотрено наказание лишь за доведение до самоубийства, а для администраторов «сайтов смерти» уголовная ответственность по этой статье наступает только в случае, если жертве угрожали или жестоко с ней обращались.

«В первую очередь нужна профилактика и работа с семьями, потому что ужесточать законодательство можно сколько угодно, но если в твоей жизни все хорошо, то пропаганде ты не поддашься», – считает Оксана Иванникова из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конечно, если администраторы подобных групп будут знать, что им грозит ответственность, это тоже не помешает, замечает она. Но сначала нужно решить вопросы благополучия детей – детских звонков на линию доверия год от года становится все больше, говорит эксперт. Детей толкает на это одиночество и они сами ищут подобную информацию: если бы на нее не было запроса, они бы ее и не получали, уверена Иванникова.