Столыпинский клуб предлагает призвать в ряды судей 1000 адвокатов

Рост российской экономики невозможен без реализации судебной реформы, следует из подготовленной Столыпинским клубом программы социально-экономического развития страны, которую представил в среду бизнес-омбудсмен Борис Титов. Эксперты предлагают набор мер, которые должны повысить как независимость судей, так и их ответственность за принимаемые решения.

Повышение независимости судей обеспечат введение выборности председателей судов, ограничение их полномочий и обязательная ротация каждые два года. Также эксперты клуба предлагают создать новую кассационную инстанцию на уровне федеральных округов и инстанции «малых» надзорных президиумов в Верховном суде, чьи полномочия по отмене уже вступивших в законную силу решений судов, нарушающих единство правоприменительной практики, должны быть расширены. Авторы реформы полагают необходимым изменить также состав и структуру судейского корпуса. Следует ввести единый федеральный статус судьи, предлагают они. Это означает, что судья определенной инстанции должен иметь право работать в любом суде соответствующего уровня на всей территории страны (сейчас судья получает назначение в конкретный суд, и для перевода в другой он должен заново проходить всю процедуру отбора). Кроме того, судьями должны работать бывшие адвокаты, а не только сотрудники аппаратов судов. Для этого предлагается ввести специальную квоту: к 2025 г. не менее 50% назначаемых судей должны иметь опыт работы адвокатом или хотя бы прокурором. А для начала нужно просто «волюнтаристски набрать в судейский корпус адвокатов», настаивает Титов: до 2019 г. – не менее 1000 человек.

Оптимистов мало По данным проведенного в 2016 г. опроса предпринимателей, 21% считает, что у них нет никаких перспектив в судебном споре с госорганами, и еще 31% оценивает свои шансы как низкие. Оптимизм демонстрируют только 3,8% опрошенных.

Повышать ответственность судей за заведомо неправосудные решения должно специальное подразделение ФСБ по расследованию обвинений против судей. Еще один блок предложений затрагивает меры, которые должны снизить нагрузку на судей. Это можно сделать, повысив размер государственной пошлины (по крайней мере для компаний, оказывающих коммунальные услуги), а также повысив минимальные суммы взысканий, требующих судебного решения, предлагают авторы. Также необходимо увеличить число мировых судей и арбитражных судей в городах-миллионниках (сейчас, например, в московском арбитражном суде каждый судья получает по семь новых дел ежедневно).

Это не единственный проект судебной реформы, который сейчас обсуждается, – также известно, что проблемами судебной системы занимается Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, который готовит свой план реформ, необходимых для экономического роста. Участвующий в этой работе научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков говорит, что знаком с тезисами судебной реформы «Стратегии роста» и примерно на 70% она совпадает с предложениями, которые готовит команда Кудрина. В частности, у обоих проектов общие подходы к вопросам дисциплинарной ответственности судей, которые не должны постоянно находиться под угрозой увольнения за малейший проступок. Это неудивительно: проблемы судебной системы объективны, их все чувствуют и понимают. Однако предложения КГИ (пока они обсуждаются в закрытом режиме) более подробно проработаны, уверен Волков.