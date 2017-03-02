Фонд борьбы с коррупцией отправил в СКР заявление на Медведева и Усманова

Директор фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Роман Рубанов отправил в четверг в Следственный комитет России (СКР) заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 УК (дача взятки).

В заявлении говорится, что в августе 2010 г. Фонду поддержки социально-значимых государственных проектов, «который организован и управляется Дмитрием Медведевым», бизнесмен Алишер Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской области с жилым домом. Председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, в гендиректором — еще один однокурсник, Алексей Четвертков. Оценочная рыночная стоимость имущества — 5 млрд руб., говорится в заявлении. «Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А. Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д. А. в отношении аффилированных с Усмановым А. Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 млрд руб. является взяткой», - говорится в заявлении.

Еще в одном заявлении Рубанов просит возбудить дело по ст. 160 (растрата) в связи с инвестициями Фонда региональных некоммерческих проектов «Дар». В заявлении говорится, что фонд, занимающийся формированием имущества, по закону не имеет права распоряжаться им не иначе как для целей, которые определены его уставом, например передавать его третьим лицам без получения эквивалентного возмещения. Среди целей фонда – социальная поддержка и защита инвалидов, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан, охрана окружающей среды и др.

Однако в сентябре 2014 г. «Дар» передал безвозмездно в собственность некоммерческому фонду «Градислава» недвижимое имущество — земельный участок в селе Миловка Приволжского района Ивановской области, а Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта – здание площадью 1268,4 кв. м в селе Эсто-Садок. Таким образом, в действиях гендиректора «Дара» Виктора Давыдова содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), говорится в заявлении. Рубанов требует возбудить в отношении Давыдова уголовное дело.

Как сообщил «Ведомостям» Рубанов, заявления о возбуждении уголовного дела были направлены через электронную приемную СКР (там им, по информации Рубанова, присвоены номера 473586 и 473584). По его словам, позднее он отправит и бумажное письмо с заявлениями на адрес Бастрыкина. Ответа из СКР Рубанов не получил, телефон представителя СКР не отвечал. Аналогичные заявления были отправлены Рубановым в МВД, Министерство юстиции и на имя начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

По словам сотрудника правоохранительных органов, согласно ст. 144 Уголовно-процесуального кодекса (УПК) ответ на такое заявление должен быть дан в срок от трех до 30 суток (в последнем случае - при необходимости проведения документальных проверок и исследований документов). «Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпада оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Представительница Алишера Усманова пока не дала комментария.