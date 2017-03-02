Тимакова назвала пропагандой расследование ФБК о Медведеве

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сочла не заслуживающей комментариев предвыборной пропагандой расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о системе активов, якобы связанных с премьером.

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — сказала она «РИА Новости».

В вышедшем сегодня расследовании ФБК Алексея Навального утверждается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев через сеть связанных с ним благотворительных и некоммерческих фондов де-факто распоряжается многочисленными активами. В число таких активов, утверждает ФБК, помимо резиденции «Плес» входит резиденция на Рублевке, усадьба в Курской области, виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, яхты, купленные на офшор и другие объекты. Финансируется все это за счет даров олигархов и банковских кредитов - в сумме на 70 млрд руб., утверждается в расследовании. Основными доверенными лицами Медведева ФБК считает директора компании «Техинпро» Владимира Дьяченко и вице-президента Газпромбанка, однокурсника Медведева Илью Елисеева.