Президентские выборы – 2018 пройдут по новым правилам

Отказ от голосования по открепительным удостоверениям, упрощенный порядок работы наблюдателей на избирательных участках и сокращенный список требований к документам для регистрации — такие изменения предусматривает пакет поправок в закон о выборах президента, внесенный сегодня в Госдуму председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Законопроект, говорится в пояснительной записке, разработан для приведения закона о выборах президента в соответствие с законом об основных гарантиях прав граждан. Однако он содержит много нововведений. В частности, меняются правила определения даты выборов, которые приходятся на второе воскресенье марта и переносятся из-за праздников. По действующей версии закона день голосования переносится на неделю вперед и приходится на первое воскресенье месяца (шесть лет назад президента выбирали 4 марта), но если будут приняты предложенные Клишасом поправки, то день голосования сместится на следующее воскресенье — 18 марта.

ЦИК не против

«Для нас чем позже, тем лучше», - сказала «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что конец декабря и начало января - это «мертвый сезон»: время, которое фактически вычитается из избирательных кампаний. Сейчас политики активно обсуждают и более радикальные меры, напомнила Памфилова: либо о переносе единого дня голосования на октябрь, либо чтобы все выборы - и парламентские, и президентские - проводить в апреле.

По словам председателя ЦИК, во внесенном сенаторами пакете поправок учтены предложения ЦИК, сформулированные по итогам парламентской кампании. Они обсуждались на встрече с президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Впрочем, уточнила она, сейчас сделаны в основном «тактические шаги», вносятся самые необходимые поправки. Меры стратегического характера выходят за рамки президентской кампании и будут дорабатываться уже с прицелом на будущую парламентскую кампанию.

В числе самых заметных нововведений - отказ от требований об обязательном заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только в одну избирательную комиссию. Порядок работы наблюдателей на участках был ужесточен к парламентским выборам 2016 г., что привело к резкому сокращению числа наблюдателей на участках (в 2016 г. 14 участвующих в выборах партий выставили на участки 301 000 наблюдателей. В 2011 г. всего семь партий привлекли 266 109 человек).

Упрощение доступа наблюдателей на участки - одна из комплекса мер, которые реализует ЦИК, напоминает Памфилова. Среди прочих - обеспечение видеозаписи на участках, оформление протоколов с использованием машиночитаемого кода (QR-кода), увеличение количества КОИБов.

Еще одна новелла — отказ от открепительных удостоверений, массовое использование которых вызывало многочисленные нарекания в ходе прошлых кампаний. Теперь избиратель сможет проголосовать не по месту жительства, просто написав или позвонив в специально созданные центры обработки обращений не позднее чем за три дня до голосования, — там его направят на один из близлежащих участков, а в ГАС «Выборы» будет внесена соответствующая запись. Для тех, кто в последний момент оказался в другом месте, будут предусмотрены специальные мобильные участки на базе территориальных избирательных комиссий, там есть постоянный доступ к электронному регистру избирателей, и специальная программа позволит мгновенно зафиксировать факт голосования, исключив любую возможность повторного.

«Система, которую мы предлагаем, решает две важнейшие проблемы: доступности голосования и исключения всех махинаций при его проведении, - говорит Памфилова. - Мы строим очень серьезные барьеры, исключающие любые карусели». По ее оценке, новый порядок работы со списками избирателей откроет дорогу на участки для нескольких миллионов избирателей, которые сегодня проживают далеко от места постоянной регистрации.

Оппозиция ждет апробации

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц называет такие изменения революционными. Технологически открепительные удостоверения устарели, соглашается он. Новые технологии позволяют вести гораздо более оперативный учет избирателей. Но очень важно успеть провести апробацию новой системы на региональных выборах, говорит он. «Чтобы снять возможные вопросы, необходимо убедить всех, что система прозрачна и не позволяет вмешиваться в ее работу, то есть гарантирует однократность голосования», - настаивает эксперт. Времени на внедрение новой системы мало, и необходимо провести натурные испытания - в противном случае слишком высоки репутационные риски, если что-то пойдет не так, предупреждает Мельконьянц.

Памфилова говорит, что общественных экспертов обязательно привлекут к тестированию новой системы.

Также законопроект смягчает требования к собранным подписям: до сих пор малейшая неточность, например при указании адреса в подписных листах, использовалась как основание для снятия кандидата. Предлагаемые поправки уточняют, что адрес места жительства избирателя не может содержать какие-либо реквизиты, «если это не препятствует его однозначному восприятию». Также кандидатам разрешено заменить представленный в ЦИК документ, если он оформлен с нарушением, и донести отсутствующий не позднее чем за день до заседания, на котором будет решаться вопрос о регистрации кандидата. В ходе прошедшей избирательной кампании отсутствие необходимых справок обернулось отказом в регистрации для нескольких десятков кандидатов — в их числе оказались депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.