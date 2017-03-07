Правительство предлагает доработать законопроект Ирины Яровой о борьбе с «группами смерти»

Правительство в целом одобрило законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») о наказании за организацию «групп смерти» в интернете, но высказало свои замечания, предложив их учесть. Поправки Яровой в Уголовный кодекс (УК) предлагают считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность». Депутат предложила изложить ст. 110 УК в новой редакции, ужесточив ответственность за доведение до самоубийства, и дополнить кодекс новыми статьями «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

«Законопроектом мы впервые в России ставим заслон тем, кто склоняет детей к суициду, и тем, кто организует смертельные игры для детей, такие как «Беги или умри», «Фея», зацепинг, создает «группы смерти» в социальных сетях», – заявила в понедельник Яровая на сайте партии.

Правительство в своем заключении («Ведомости» ознакомились) отмечает, что термин «противоправные действия, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего» не раскрывается ни в законопроекте, ни в законодательстве. Белый дом напоминает депутату, что правовая норма должна быть «определенной, ясной, недвусмысленной и согласованной» с действующими нормами. В случае принятия законопроекта возникает конкуренция новых статей со ст. 212 УК «Массовые беспорядки» и 230 УК «Склонение к потреблению наркотиков». Поправки Яровой уже получили поддержку от СКР, МВД и Минобрнауки и положительный отзыв Верховного суда.

Острая тема Помимо Яровой законопроект о новой статье УК за склонение к самоубийству с использованием интернета внес сенатор Антон Беляков, вопрос детских самоубийств обсуждали в Общественной палате, свой законопроект о борьбе со склонением к суициду разработала «Молодая гвардия» (проект «Единой России»).

Суть законопроекта об усилении ответственности правительство поддерживает, но юридическая проработка предложенных законопроектов по тематике «групп смерти» не выдерживает критики, считает юрист бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. Они не учитывают судебную практику и сложности практического правоприменения, говорит эксперт. Можно сказать, что они носят популистский характер, уверяет Ивченков: «Их авторы предлагают побыстрее решить новую проблему, не вникая в практические детали, позволяющие правильно квалифицировать действия администраторов «групп смерти».

То, что к этой теме обращаются, правильно и своевременно, потому что самый суицидный возраст именно подростковый, говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина. «У нас есть 110-я статья УК, там прописаны способы доведения до самоубийства. Вопрос идет о том, что в этом случае подростка вовлекают в игру и формально данные действия не подпадают под уголовную статью», – объясняет эксперт. Может быть, появление новых статей и нужно, но законодатель должен хорошо продумать, что является способами склонения к суициду, как их описать, как определить воздействие на сознание и как за это привлекать взрослых людей. «Способы нужно описать максимально ясно, они должны иметь отношение к угрозе, сейчас они изложены размыто и их невозможно будет квалифицировать», – заключает Рагулина.