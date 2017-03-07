Иностранные самолеты к мобилизации непригодны

Одной из причин, которые заставляют правительство думать о поддержке производства отечественных пассажирских авиалайнеров, являются мобилизационные проблемы. Об этом заявил в понедельник на первом организационном заседании авиационной коллегии при правительстве ее председатель вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, авиалайнеры зарубежного производства находятся в лизинге и при попытке мобилизовать их будут возвращены владельцам – лизинговым компаниям, а в случае изъятия самолетов в угрожаемый период поставщики услуг технического обслуживания и ремонта прекратят их обслуживание.

Сейчас, как сообщил на коллегии заместитель министра транспорта Валерий Окулов, российские авиакомпании располагают 579 пассажирскими магистральными авиалайнерами, 494 из которых иностранного производства. Согласно имеющимся прогнозам, до 2035 г. российские авиакомпании могут приобрести 1100–1300 магистральных авиалайнеров (до 75–85 в год с учетом выбытия). При этом в настоящее время на новый российский магистральный авиалайнер МС-21 имеется лишь 175 заказов (его первый полет ожидается в этом году), а, по прогнозу Государственной транспортной лизинговой компании, на ближнемагистральный авиалайнер SuperJet ожидается еще 107 заказов, добавил Окулов. Министерство обороны располагает для воздушных перевозок авиапарком из порядка 150 средних и тяжелых самолетов военно-транспортной авиации (Ил-76, Ан-124 и Ан-12), примерно сотней самолетов меньшей вместимости (Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-140, L-410, Ил-18) и приблизительно 30 пассажирскими реактивными самолетами (Ту-134, Ту-154 и Ил-62), говорит собеседник в военном ведомстве.

По словам человека в Минобороны, ожидать, что российские магистральные авиалайнеры новых типов SuperJet и МС-21 будут обладать в отличие от Boeing и Airbus мобилизационным потенциалом, пока не приходится. Значительную их часть – по стоимости более половины – составляют агрегаты западной разработки и производства, и их техническое обслуживание в угрожаемый период точно так же может оказаться под вопросом. Хотя небольшие учения по мобилизации гражданских воздушных судов проводились и в последние годы, в целом необходимость в их массовой мобилизации при нынешнем характере военных действий отсутствует; но добиться независимого от Украины обслуживания самолетов марки «Ан», особенно Ан-124, действительно необходимо, полагает собеседник «Ведомостей».