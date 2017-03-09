Соратник Навального пожаловался в Страсбург на «микрофонное дело»

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение новосибирского суда, который в августе 2016 г. признал его виновным в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и оштрафовал на 30 000 руб. Об этом «Ведомостям» рассказала адвокат Ирина Хрунова, представляющая его интересы в ЕСПЧ.

Волков должен был быть оправдан, но «по «понятиям» нашего государства это означало бы проявить слабость», поэтому приговор оказался обвинительным, уверен сам оппозиционер. В своем заявлении он жалуется на несправедливый суд (нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека) – тот не рассмотрел все ключевые аспекты спора, не ответил на основные аргументы и доказательства защиты и отказал в сборе решающих доказательств. Волков также считает, что преследование было политически мотивированным, т. е. была нарушена еще и ст. 18 конвенции, запрещающая применять ограничения прав в целях, для которых они изначально вводились.

Забрали законно Если подсудимый согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим причинам, то тем самым он соглашается и на конфискацию имущества, признанного орудием преступления, следует из решения Конституционного суда по делу о конфискации картины Карла Брюллова у супругов Певзнер.

Власти применяют разные способы для создания проблем политическим и гражданским активистам, в том числе используют провокаторов, пишет Волков. Он напоминает, что у штаба, где ожидалась пресс-конференция Навального, активисты Национально-освободительного движения (НОД) устроили несанкционированный пикет. Они вели себя агрессивно, люди с камерой и микрофоном «Лайфньюс» находились в этой толпе, пытались прорваться в штаб, и их приняли за участников пикета. Человек с микрофоном, которого оттолкнул Волков (что и было квалифицировано как «воспрепятствование»), журналистом не представлялся, подчеркивается в жалобе. При этом суд отказался сделать запрос о том, являлся ли пострадавший штатным сотрудником «Лайфньюс», а в основу приговора положил показания сторонников НОДа. По мнению Волкова, уголовное преследование было инициировано, чтобы опорочить его политическую деятельность. Он обращает внимание на то, что всех самых активных соратников Навального власти преследуют с помощью правоохранительных органов и судебной системы.

ЕСПЧ крайне редко признает нарушение ст. 18 – так, он отказался это сделать в решении по делу «Кировлеса». Но если на такие нарушения не жаловаться, то ничего и не изменится, говорит Хрунова.

В практике ЕСПЧ ст. 18, как правило, применяется в связке с решениями о нарушении при ограничении свободы, отмечает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, и попытки выйти за эти рамки до сих пор не удавались. Проблема в слишком высоких стандартах доказывания факта политического преследования – по сути, на заявителя возлагается обязанность доказать то, что известно только представителям власти, поясняет юрист. Но решение будет принято через несколько лет и за это время практика может измениться – уже сейчас перед ЕСПЧ ставят вопрос о необходимости сделать тест на применимость ст. 18 более мягким, резюмирует Коротеев.