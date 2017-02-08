Навального снова приговорили к условному сроку и штрафу

Ленинский суд Кирова сегодня вновь приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса», предпринимателя Петра Офицерова – к четырем годам условно. Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре, а в испытательный срок зачтены предыдущие полтора года.

«5 лет условно. Предыдущее решение областного суда переписано дословно», – написал Навальный в своем Twitter. «Но финал мне понравился больше, чем у [судьи по первому делу Сергея] Блинова», – сказал он в спину судье Алексею Втюрину.

Навальный отметил, что Втюрин дословно зачитывал приговор 2013 г. по этому делу, адвокаты защиты сказали, что из нового приговора исчезли имена тех свидетелей, которых на этом процессе не допрашивали. Такие же сроки для Навального и Офицерова просили прокуроры, и именно к таким срокам они были приговорены по этому делу в 2013 г. В суде адвокаты Навального и Офицерова неоднократно ходатайствовали о закрытии дела, однако им в этом было отказано.

После суда Навальный заявил, что продолжит избирательную кампанию: «То, что мы увидели сейчас, – это телеграмма из Кремля о том, что они считают мою программу и мою команду опасными, чтобы допустить меня до выборов. Мы приговор не признаем, приговор будет отменен». Он указал, что приговор идентичен предыдущему: «Такой же приговор уже был отменен президиумом Верховного суда. Мы в ближайшее время отправим письмо в Большую палату, написав, что решение ЕСПЧ циничным образом не было выполнено».

Навальный и Офицеров свою вину не признали. Навальный неоднократно на суде говорил о политической подоплеке дела. В середине декабря Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 г., а в прошлые выходные открылся первый региональный штаб кампании в Санкт-Петербурге. На суде Навальный заявлял, что, несмотря на приговор, кампания будет продолжена. Руководитель его штаба Леонид Волков говорил «Ведомостям», что они планируют создать «такую ситуацию, чтобы политические издержки от нерегистрации Навального [кандидатом в президенты] для Кремля были больше, чем от его регистрации».

В перерыве заседания суда в среду Навальный связал свое уголовное преследование с попытками вытеснить его из политики. «Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности», – цитирует его «Интерфакс».

С самого начала оглашения стало ясно, что приговор звучит как обвинительный. В частности, корреспондент «Интерфакса» привел цитаты из приговора судьи Алексея Втюрина о том, что «Навальный организовал хищение чужого имущества». Это же сообщал и корреспондент ТАСС. «Суд установил, что Навальный организовал похищение... – говорит судья. Приговор обвинительный», – написала пресс-секретарь политика и ФБК Кира Ярмыш в Twitter в начале оглашения. Сам Навальный отметил, что судья дословно зачитывает первый приговор, который был вынесен летом 2013 г. Для примера он привел фотографии страниц этого документа: «То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой. Вот мы с Давыдовой сверяем со старым текстом». Политик также отметил, что в текст приговора включены показания свидетелей из прошлого приговора, «хотя в этот раз свидетели говорили другое».

Оглашение приговора по делу «Кировлеса» – 2

Алексей Куденко / РИА Новости Ленинский суд Кирова сегодня, 8 февраля, вновь приговорил оппозиционера Алексея Навального (слева) к пяти годам условно по делу «Кировлеса», предпринимателя Петра Офицерова - к четырем годам условно 1/8 Алексей Куденко / РИА Новости Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре 2/8 navalny.com Супруга Алексея Навального Юлия с сумкой для мужа перед оглашением приговора 3/8 Алексей Куденко / РИА Новости «5 лет условно. Предыдущее решение областного суда переписано дословно», - написал Навальный в своем Twitter 4/8 Алексей Куденко / РИА Новости «Но финал мне понравился больше, чем у [судьи по первому делу Сергея] Блинова», - сказал он в спину судье Алексею Втюрину (на фото справа) 5/8 Алексей Куденко / РИА Новости В суде адвокаты Навального и Офицерова неоднократно ходатайствовали о закрытии дела, однако им в этом было отказано. На фото политик с адвокатами Светланой Давыдовой и Вадимом Кобзевым 6/8 Алексей Куденко / РИА Новости Навальный неоднократно на суде говорил о политической подоплеке дела. В середине декабря он заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 г., а в прошлые выходные открылся первый региональный штаб кампании в Санкт-Петербурге 7/8 Алексей Куденко / РИА Новости После суда Навальный заявил, что продолжит избирательную кампанию 8/8

Дело «Кировлеса» рассматривается повторно и очень быстро. На прениях сторон в прошлую пятницу гособвинение попросило для Навального пять лет условно, для Офицерова – четыре года условно и оштрафовать обоих на 500 000 руб. Защита просила их оправдать. Навальный прибыл в суд с женой, адвокатами и вещами, заранее подготовленными на случай, если судья вынесет реальный срок и постановит арестовать его в зале суда, передает ТАСС. Подсудимый сфотографировался для журналистов перед началом заседания.

«Кировлес» и выборы

Навальный и бизнесмен Петр Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. По выборному законодательству осужденные за тяжкие преступления не могут выдвигаться на выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости.

В середине ноября 2016 г. президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства были «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса».

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим заменен на условный. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества «Кировлеса», для чего вступил в сговор с директором ВЛК Офицеровым и директором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым. Навязав «Кировлесу» невыгодный договор и получив от предприятия лесопродукцию на 16,1 млн руб., ВЛК нанесла ущерб «Кировлесу», поскольку закупала материал по заниженной цене, а продавала по рыночной, указывало следствие. Навальный и Офицеров свою вину не признавали, говоря, что на 14,7 млн руб. ВЛК приобрела у «Кировлеса» лесопродукцию, а оставшаяся сумма - это прибыль ВЛК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не следят за этим судебным процессом. В день вынесения приговора он заявил на брифинге, что не хотел бы ни предрекать, ни комментировать еще не объявленное судебное решение. Отвечая на вопрос журналиста, не опасаются ли власти, что Навальный в случае обвинительного приговора утратит право участвовать в предстоящих выборах президента, Песков сказал: «Что касается того, как это будет выглядеть, то какие-либо опасения не считаем уместными».

В последнем слове Навальный заявил, что считает дело политическим и повторил данное на прошлом процессе обещание не прекращать расследования злоупотреблений чиновников. «За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я в основном сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - напомнил он. Также он отмечал, что второй раз участвует в выборах, будучи на скамье подсудимых: «И я отсюда хочу сказать, обращаясь в вашем лице к тем, кто инспирирует этот процесс, я все отлично понял и все отлично считал. То, что сейчас заявила прокуратура, это такое послание мне, которое звучит следующим образом: «Алексей, мы тебя еще раз вежливо предупреждаем, что тебе нельзя участвовать в политической деятельности, что ты не можешь участвовать в выборах, что такие, как ты, которые грозят нам, которые говорят о нашем богатстве, которые призывают людей не подчиняться вот той самой организованной преступной группе, этой жабе на трубе, таким, как ты, запрещается участвовать в политической деятельности, вы маргиналы, вы должны быть на обочине». Он заявил, что его избирательная кампания будет продолжена, несмотря на приговор.