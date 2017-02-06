Безопасность и право
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Суд без конца

Срок запрета на участие в выборах для Навального может увеличиться

Это произойдет в случае обвинительного приговора по второму делу «Кировлеса»
Прокуроры попросили для Алексея Навального по делу «Кировлеса» пять лет лишения свободы условно
Прокуроры попросили для Алексея Навального по делу «Кировлеса» пять лет лишения свободы условно
Е. Разумный / Ведомости

В пятницу прокуроры запросили для оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова соответственно пять лет и четыре года лишения свободы условно по второму делу «Кировлеса». Подсудимые вину не признали, приговор будет вынесен 8 февраля. В последнем слове Навальный заявил, что считает дело политическим, и пообещал продолжить президентскую кампанию, невзирая на приговор. В субботу он открыл первый региональный предвыборный штаб в Санкт-Петербурге.

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