Срок запрета на участие в выборах для Навального может увеличиться

Прокуроры попросили для Алексея Навального по делу «Кировлеса» пять лет лишения свободы условно
Е. Разумный / Ведомости
В пятницу прокуроры запросили для оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова соответственно пять лет и четыре года лишения свободы условно по второму делу «Кировлеса». Подсудимые вину не признали, приговор будет вынесен 8 февраля. В последнем слове Навальный заявил, что считает дело политическим, и пообещал продолжить президентскую кампанию, невзирая на приговор. В субботу он открыл первый региональный предвыборный штаб в Санкт-Петербурге.