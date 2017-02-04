Демократия

Навальный открыл штаб в Санкт-Петербурге

У штаба собрались пикетчики
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4 февраля состоялось открытие штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
4 февраля состоялось открытие штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге
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«Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией», – сказал политик
Евгений Егоров / Ведомости
«Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией», – сказал политик
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У штаба Навального собрались пикетчики, которые называют себя движением «Антимайдан»
Евгений Егоров / Ведомости
У штаба Навального собрались пикетчики, которые называют себя движением «Антимайдан»
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Алексей Навальный в субботу прибыл в Санкт-Петербург из Кирова, где сейчас рассматривается дело в отношении него о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса»
Евгений Егоров / Ведомости
Алексей Навальный в субботу прибыл в Санкт-Петербург из Кирова, где сейчас рассматривается дело в отношении него о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса»
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Приговор должен быть вынесен 8 февраля, обвинение требует 5 лет условно
Евгений Егоров / Ведомости
Приговор должен быть вынесен 8 февраля, обвинение требует 5 лет условно
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Политик заявил, что намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании
Евгений Егоров / Ведомости
Политик заявил, что намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании
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«Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему «Зенит-Арены», коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал Навальный
Евгений Егоров / Ведомости
«Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему «Зенит-Арены», коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал Навальный
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Евгений Егоров / Ведомости
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Евгений Егоров / Ведомости
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Евгений Егоров / Ведомости
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  • 4 февраля состоялось открытие штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге
  • «Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией», – сказал политик
  • У штаба Навального собрались пикетчики, которые называют себя движением «Антимайдан»
  • Алексей Навальный в субботу прибыл в Санкт-Петербург из Кирова, где сейчас рассматривается дело в отношении него о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса»
  • Приговор должен быть вынесен 8 февраля, обвинение требует 5 лет условно
  • Политик заявил, что намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании
  • «Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему «Зенит-Арены», коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал Навальный
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