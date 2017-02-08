Есть ли у Алексея Навального избирательное право

Естественно, после оглашения приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову специалисты попали под град вопросов журналистов. Главный вопрос – что дальше? Имеет ли Алексей Навальный в сложившихся условиях пассивное избирательное право (право избираться)? Является ли дословная ретрансляция судьей Втюриным прежнего приговора судьи Блинова неисполнением решения ЕСПЧ? Какие у Навального есть варианты для маневра?

Попробую кратко ответить в режиме блиц-опроса.

1. Итак, имеет ли Алексей Навальный в сложившихся условиях пассивное избирательное право (право быть избиранным)?

Ст. 32 Конституции гласит: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане... содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. При этом закон "Об основных гарантиях избирательных прав..." в развитие этой нормы установил, что не имеют права быть избранными граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Формально Алексея Навальный осужден к лишению свободы, но установлен условный срок.

Сопредседатель совета движения «Голос – за честные выборы» Григорий Мельконьянц считает, что возникла правовая коллизия. Безумно уважая Григория, не могу согласиться. Где коллизия? Нет никакой коллизии. Я считаю, что норма Конституции дает исчерпывающий перечень субъектов, избирательные права которых ограничены. И она не может толковаться расширительно. А вот вопрос о конституционности закона об основных гарантиях с позиции части 1 ст. 15 и части 2 ст. 55 Конституции действительно есть. Здесь Григорий прав. До конца года вполне можно дойти до Конституционного суда. Если приговор не удастся обжаловать и он вступит в силу, нужно подавать документы на регистрацию кандидатом на ближайшие местные выборы и получить отказ в регистрации в связи с вышеуказанной нормой закона. А потом обжаловать норму в Конституционном суде.

Конечно, какая-нибудь экзотическая языковедческая экспертиза может вдруг обнаружить что-то иное в словосочетании «содержащиеся в местах лишения свободы», как она однажды уже установила, что слово «кандидатур» употреблено в Конституции в единственном числе. После чего президент получил возможность трижды выдвигать на пост премьера одного и того же человека… Но учитывая, что сам КС явно считает, что даже строгую норму ч. 2 ст. 32 Конституции можно откорректировать (постановление КС от 19 апреля 2016 г. N 12-П) в пользу отдельных категорий заключенных, то у Навального есть шанс и немалый.

2. Является ли приговор судьи Втюрина неисполнением решения ЕСПЧ?

Приговор в силу не пока вступил. И он, безусловно, будет обжалован вплоть до Верховного суда. Правда, к этому времени в силу он уже, скорее всего, вступит. Поэтому Верховному суду придется со всем этим безобразием нового-старого вплоть до запятых, ошибок и показаний свидетелей приговора разбираться, потому что в решении ЕСПЧ очень четко сформулированы претензии к этому приговору, а ничего не исправлено.

Вот кусок из решения ЕСПЧ: «Российские суды признали заявителей виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности; иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых. Второе требование, которое было нарушено, – это обязанность суда воздерживаться от принятия фактических обстоятельств, изложенных в предыдущем деле, в качестве установленных res judicata, то есть без дополнительной проверки, если подсудимый не участвовал в предыдущем процессе. Однако при рассмотрении дела заявителей суды приняли обстоятельства, изложенные в приговоре в отношении г-на Х, в качестве заранее установленных (имеющих силу res judicata)».

Это значит, что суд не имел права апеллировать в приговоре к делу Опалева, а должен был все заново и подробно доказывать. Но он этого не сделал. Боюсь только, что российские судьи не очень хорошо разбираются в принципе res judicata. И очень надеюсь, что они о нем хотя бы слышали.

Думаю, что приговор, в точности до запятых повторяющий старый, не может быть признан исполнением решения ЕСПЧ. Если Россия выплатит Навальному-Офицерову компенсацию, ЕСПЧ вряд ли будет сильно шуметь по поводу неисполнения решения. Но повторную жалобу на приговор, скорее всего, примет. А она опять-таки с большой долей вероятности будет подана.

3. Что будет делать Навальный и какие у него есть варианты для маневра?

Тут я гадать не буду – у Навального мощная юридическая команда, в том числе из моих учеников. И я надеюсь, что они круче меня. И они уже сами все сказали в письме, разосланном сторонникам Алексея через несколько часов после оглашения приговора: «Мы были к этому совершенно готовы. Мы планировали кампанию за допуск Алексея Навального к выборам, еще когда приговор по первому «делу Кировлеса» не был отменен. У Алексея Навального — как и у любого гражданина России — есть конституционное право избирать и быть избранным, и мы добьемся реализации этого права. У нас есть год, чтобы добиться регистрации Алексея Навального кандидатом на президентских выборах. Это будет трудный, но интересный год».

Но один маневр все же подскажу. Дело в том, что «резиновость» 160-й статьи УК, примененной и к Ходорковскому, и к Навальному, не случайна. За все время существования действующего российского Уголовного кодекса именно она в отличие от своих соседок по УК (целого букета 159-х статей, например) не претерпела никаких изменений, кроме небольших квалифицирующих дополнений. Более того, она практически полностью воспроизвела аналогичные нормы Уложения о наказаниях 1885 г., Уголовных кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг. и в точности – норму указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. Так что это статья, которая действует в условиях другой экономической реальности и ведет себя в ней соответственно. Есть все основания обжаловать ее правовую неопределенность в Конституционный суд. И Алексей Навальный в этом случае – идеальный заявитель после решения ЕСПЧ.

Автор – доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ