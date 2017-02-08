От блогера до осужденного и кандидата в президенты
Ключевые моменты в биографии Алексея Навального, сыгравшие важную роль в его политической карьере
2000-2007 гг. Политическую деятельность Алексей Навальный начал еще в 2000 г., вступив в Российскую объединенную демократическую партию «Яблоко» и став членом ее федерального политсовета. В 2002 г. он был избран в региональный совет московского отделения «Яблока», а в апреле 2004 г. возглавил аппарат отделения. В декабре 2007 г. исключен из партии за националистические взгляды и участие в «Правом марше» в 2006 г.
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В 2008 г. Навальный покупает пакеты акций «Роснефти», «Транснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпромнефти», чтобы на правах миноритарного акционера получить доступ к документам компаний
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2009 г. Работает советником на общественных началах губернатора Кировской области Никиты Белых. Получает статус адвоката, сдав квалификационный экзамен в адвокатской палате Кировской области. С 2010 г. состоит в Московской городской адвокатской палате
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Лето 2009 г. Начинается доследственная проверка по делу «Кировлеса»: по версии следствия, Навальный, как советник губернатора, принудил руководство ГУП «Кировлес» продавать пиломатериалы через Вятскую лесную компанию. Дело затем закрыли, потом снова открыли и снова закрыли. Обвинение Навальному предъявлено только в середине 2012 г., затем переквалифицировано
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Ноябрь 2009 г. У себя в блоге публикует расследование дела о хищениях при покупке компанией "ВТБ-лизинг" ("дочки" банка ВТБ) буровых установок по завышенной, по мнению Навального, цене. На фото: председатель правления ВТБ Андрей Костин
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В ноябре 2010 г. Навальный публикует расследование «Как пилят в «Транснефти» о хищениях при реализации проекта строительства трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан. На фото: президент «Транснефти» Николай Токарев
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В 2010 г., получив стипендию в университете Йеля, проходит полугодовое обучение по программе Yale World Fellows
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В декабре 2010 г. Навальный запускает проект «РосПил» для расследования обстоятельств коррупции при проведении госзакупок. Это первый проект в серии, следом появятся «РосВыборы» (наблюдение на выборах), «РосУзник» (помощь задержанным на политакциях), «РосЖКХ» и др. Все они существуют на средства, собранные методом краудфандинга
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В феврале 2011 г. во время радиодебатов с единороссом Евгением Федоровым Навальный впервые называет «Единую Россию» «партией жуликов и воров»
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В сентябре 2011 г. Навальный учреждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), работу которого финансируют интернет-пользователи методом краудфандинга и бизнесмены-доноры. Фонд возглавил Владимир Ашурков (на фото), бывший топ-менеджер «Альфа-групп». В 2015 г. Ашурков получил политическое убежище в Великобритании, опасаясь преследования по политическим мотивам. Годом ранее Ашуркова объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве при сборе денег на предвыборную кампанию Алексея Навального
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В ноябре 2011 г. Навальный выступает с призывом голосовать на парламентских выборах за любую партию, кроме «Единой России»
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В декабре 2011 г. Навальный выступает на митинге на Чистых прудах, первом после выборов в Госдуму. Его задерживают во время несанкционированного шествия к Лубянке и осуждают на 15 суток административного ареста за сопротивление полиции. Amnesty International признает Навального узником совести
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В январе 2012 г. журнал Time включает Алексея Навального в список 100 наиболее влиятельных политиков мира
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В мае 2012 г. Навального задерживают на «Марше миллионов» на Болотной площади, за следующие несколько дней он будет задержан еще трижды, отсидит 15 суток административного ареста
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В июль 2012 г. Навальному предъявлено обвинение по делу «Кировлеса». По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества «Кировлеса», для чего вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и директором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым
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В октябре 2012 г. Навальный занимает первое место на выборах в Координационный совет оппозиции
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В декабре 2012 г. Следственный комитет России сообщает о возбуждении против Навального и его брата Олега уголовного дела о мошенничестве при сотрудничестве учрежденной им компании «Главное подписное агентство» с «Почтой России» и компанией «Ив Роше восток». Тогда же в отдельное производство было выделено еще одно дело о мошенничестве — хищение в 2007 г. средств Союза правых сил другой компанией Навального – «Аллект»
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В апреле 2013 г. Навальный заявляет о планах стать президентом
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17 апреля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова начинает рассмотрение дела «Кировлеса»
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18 июля 2013 г. Алексей Навальный и экс-глава Вятской лесной компании Петр Офицеров (на фото справа) приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, им также назначен штраф в 500 000 рублей каждому
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Вечером того же дня в Москве на Охотном Ряду проходит акция протеста против приговора, тогда же в суд поступает жалоба прокуратуры на решение о взятии заключенных под стражу. На следующий день Навального и Офицерова отпускают под подписку о невыезде, позже суд заменил лишение свободы на условный срок
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Судебные процессы не мешают Навальному вести активную избирательную кампанию за пост мэра Москвы. Благодаря участию в выборах в 2013 г. – оппозиционер занял второе место, набрав 27% голосов – Навальный приобретает статус федерального политика
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Приговор по делу «Кировлеса» не проходит бесследно – в декабре 2013 г. становится известно о том, что Навального лишают статуса адвоката
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В конце февраля 2014 г. Партия прогресса Навального проходит официальную госрегистрацию в Минюсте
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30 декабря 2014 г. Навальный приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, а его брат Олег - к 3,5 года реального срока по делу «Ив Роше» (оглашение приговора перенесли с 15 января). По версии следствия, Навальный с братом заключили с «Ив Роше» заведомо невыгодный контракт, нанеся ущерб в 26,7 млн руб.
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Вечером на несанкционированную акцию протеста на Манежной площади вышли, по оценкам организаторов, до 5000 человек. Навальный тоже приехал, но был задержан полицией
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В апреле 2015 г. Партия прогресса Навального и «РПР-Парнас» Михаила Касьянова создали предвыборный блок, решив объединить усилия и выдвинуть единые списки кандидатов на думских региональных выборах 2015 и 2016 гг. Правда, летом 2015 г. стало известно, что сторонников Навального и Касьянова не допустили до участия в выборах в Новосибирской области и нескольких других регионах. В итоге демократов допустили к голосованию только в Костромской области, где их список получил лишь 2% голосов
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В сентябре 2015 г. стало известно, что «Кировлес» подал гражданский иск к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на 16 млн руб. Дело рассматривалось в Никулинском районном суде Москвы, по месту проживания Петра Офицерова. Через месяц суд удовлетворил иск о возмещении 16 млн руб.
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В 2015 г. ФБК отметился новой серией резонансных расследований о незаконном, по мнению его экспертов, обогащении чиновников и членов их семей. Самыми заметными стали материалы о дорогостоящей недвижимости, якобы принадлежащей семье министра обороны Сергея Шойгу, и о бизнесе сыновей генпрокурора Юрия Чайки и родственников других высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры
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В ноябре 2016 г., после того как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и Офицерова, президиум Верховного суда отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Это означало, что Навальный вернул себе право участвовать в выборах. Тогда же Навальный сообщил на своем сайте, что Минюст выплатил ему компенсацию в размере более 3,4 млн руб., присужденную ему ЕСПЧ по делу «Кировлеса»
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4 февраля 2017 г. Алексей Навальный открывает штаб ФБК в Санкт-Петербурге. «Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией», – сказал на открытии политик
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8 февраля 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил Навального к 5 годам условно по делу «Кировлеса», а предпринимателя Петра Офицерова – к 4 годам условно. Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре, а в испытательный срок зачтены предыдущие 1, года
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