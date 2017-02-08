От блогера до осужденного и кандидата в президенты

Наталья Колесникова / PhotoXPress

2000-2007 гг. Политическую деятельность Алексей Навальный начал еще в 2000 г., вступив в Российскую объединенную демократическую партию «Яблоко» и став членом ее федерального политсовета. В 2002 г. он был избран в региональный совет московского отделения «Яблока», а в апреле 2004 г. возглавил аппарат отделения. В декабре 2007 г. исключен из партии за националистические взгляды и участие в «Правом марше» в 2006 г.

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