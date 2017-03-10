Минобороны накажет тунеядцев в погонах рублем

Министерство обороны России предлагает штрафовать как действующих, так и уволенных военнослужащих на сумму от 30 000 до 50 000 руб. за отказ освободить служебное жилье. Проект соответствующей поправки в Кодекс об административных правонарушениях размещен в четверг на официальном портале раскрытия информации.

Подавляющая часть таких военнослужащих – это так называемые офицеры-«распоряженцы», поясняет собеседник «Ведомостей» в Минобороны. Массовые сокращения офицеров во время военной реформы 2009–2011 гг. привели к тому, что к 2012 г. насчитывалось более 40 000 офицеров, находившихся «в распоряжении» командования, т. е. не имевших конкретной должности, но не уволенных с военной службы. Все они получали денежное содержание без обусловленных службой надбавок (примерно 25 000–35 000 руб. на тот момент), но ходить на службу были не обязаны. Чтобы продлить такую весьма комфортную для них ситуацию, многие из «распоряженцев» отказывались от предоставляемого при увольнении жилья, которое полагалось по действующему законодательству для выслуживших необходимый срок службы. Количество таких офицеров и расходуемые на их содержание суммы стали неприятным открытием для назначенного в 2012 г. министром обороны Сергея Шойгу, который предписал всеми законными способами добиться их увольнения.

Как заявлял в начале 2016 г. заместитель начальника департамента жилищного обеспечения Минобороны Игорь Лысенко, за 2015 г. число «распоряженцев» сократилось с 11 200 до 5400, при этом в 2016 г. 5200 из них должны были получить квартиры. Содержание 11 200 таких офицеров обошлось бы бюджету в 1 млрд руб. в месяц, подчеркивал Лысенко. По словам человека в Минобороны, на конец 2016 г. количество «распоряженцев» превышало 3000 человек, поскольку эта категория пусть и незначительно, но пополняется. Некоторые из таких военных отказываются переезжать в уже предоставленное жилье даже после увольнения из Вооруженных сил, затягивая этот процесс судебными тяжбами, поясняет собеседник «Ведомостей», против таких Минобороны и разработало новую норму, позволяющую штрафовать тех, кто не желает переселяться из служебного жилья в предоставляемое по увольнении.

Далеко не все не желающие покидать служебное жилье увольняемые офицеры – злостные тунеядцы, подчеркивает бывший офицер Минобороны: обычно жилье дается вдали от места службы, что создает серьезные проблемы как с поиском работы, так и с учебой детей таких отставников. Времени, чтобы решать эти вопросы, дается достаточно, возражает человек в Минобороны. Поэтому без административного наказания для не желающих по законным основаниям покинуть служебное жилье не обойтись, уверен он.