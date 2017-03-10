Адвокатам запретят публично критиковать коллег по цеху

В Кодексе профессиональной этики адвокатов может появиться запрет на публичные обвинения, направленные против коллег по цеху и не имеющие под собой фактических оснований. Об этом рассказал «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко. По его словам, такие поправки сейчас обсуждаются адвокатским сообществом и могут быть внесены в кодекс на съезде адвокатов, который, как ожидается, пройдет в апреле.

Действующая редакция кодекса предполагает дисциплинарную ответственность за нарушение установленных правил поведения при осуществлении профессиональной деятельности. Однако де-факто вопрос давно стоит шире. Необходимость уже формально уточнить формат публичных дискуссий возникла в связи с предстоящей реформой адвокатуры, объясняет президент ФПА: предполагаемое введение адвокатской монополии потребует от сообщества соблюдения более высоких стандартов поведения – как в работе, так и в быту. Ряд шагов уже сделаны, напоминает Пилипенко: недавно Совет ФПА утвердил правила поведения адвокатов в интернете (там, в частности, говорится, что адвокаты должны вести себя с достоинством, а их высказывания должны быть ответственными и достоверными. – «Ведомости»).

Где граница В сентябре 2016 г. Адвокатская палата Московской области лишила статуса адвоката Игоря Трунова за критические высказывания о системе адвокатуры. Но Лефортовский суд Москвы отменил решение, указав: критика сообщества – не нарушение этического кодекса, он касается только профессиональной деятельности.

Предстоящее нововведение вызвало дискуссию в адвокатском сообществе. Председатель Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов считает, что недопустимо распространять существующие ограничения за пределы профессиональной деятельности: ведь это означает, что орган самоуправления некоммерческой организации получит право контроля за частно-публичной жизнью адвоката. В отличие от госслужащих адвокат не обладает статусом, который возлагал бы на него столь жесткие ограничения. По словам Талантова, в ходе обсуждения его участники пришли к решению, которое учитывает высказанные замечания: Кодекс профессиональной этики адвокатов не будет выходить за рамки их профессиональной деятельности (ведь не зря же он носит такое название), но само это понятие нужно будет прописать более четко. Возможно, следует уточнить, что оно касается и публичных выступлений. Но окончательная редакция поправок пока участникам обсуждения не представлена, добавляет Талантов. Между тем очень важно, чтобы это произошло не на съезде и не за полчаса до голосования – адвокаты должны изучить предлагаемые нововведения и обсудить их, подчеркивает он.

Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант уверен, что окончательное решение будет принято, только если по спорным вопросам будет достигнут консенсус. Никаких новых запретов не вводится, подчеркивает он, – речь, по сути дела, идет о том, в каких границах реализуются требования соблюдения адвокатами профессиональной этики. По этому поводу действительно идет дискуссия. Но спор начался не вчера, а длится практически столько же, сколько существует присяжная адвокатура, напоминает Клювгант.