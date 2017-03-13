Возобновились обыски по делу соратников Алексея Навального

В пятницу сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски как минимум у двух человек по делу «Книги в парках», одной из обвиняемых по которому проходит Александрина Маркво, жена соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова. Шестичасовой обыск прошел в квартире программного директора Института книги Александра Гаврилова, изъяты ноутбук и телефон. Гаврилову вручили повестку на допрос 15 марта, в конце 2015 г. его уже вызывали на допрос по этому делу как свидетеля. В 2012 г. он оказывал консультационную помощь проекту «Книги в парках» в первый год работы. Гаврилов говорит, что для него загадка, почему обыски проводили именно у него.

Постановление об обыске, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям», выписано 15 февраля судьей Басманного суда Наталией Дударь. В нем говорится, что уголовное дело было возбуждено 22 декабря 2014 г. по ч. 3, 4 ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств, выделенных «Бюро 17» (учредителем была Маркво, директором – Андрей Мыльников, обоим предъявлены обвинения). По версии следствия, Мыльников и Маркво совершили хищение 19 млн руб., выделенных из бюджета Москвы по госконтракту на проведение проекта «Книги в парках». 15 января 2016 г. уголовное дело с обвинительным заключением было направлено заместителю генпрокурора, но 25 января 2016 г. он вернул дело следователю для дополнительного следствия и устранения недостатков. 2 декабря 2016 г. срок предварительного следствия продлили до 22 марта 2017 г. В ходе обыска разыскивалась документация, которая могла содержать сведения о подложных отчетах о выполнении госконтрактов. Мыльников сейчас находится под домашним арестом, Маркво вместе с Ашурковым проживает в Великобритании, где Ашурков получил политическое убежище.

Ильдар Дадин снова в полиции В пятницу активиста Ильдара Дадина задержала полиция во время одиночного пикета перед зданием ФСИН после отказа предъявить паспорт. После проверки документов Дадина отпустили, протоколов об административном правонарушении в отношении его не составили.

Новые обыски связаны с недавним расследованием ФБК о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, считает Навальный: «После каждого громкого расследования мы видим оживление со стороны силовиков – это традиционная ответка со стороны Кремля. Например, после фильма о [генпрокуроре Юрии] Чайке против меня возбудили очередное дело, дома провели обыски. Думаю, и в этом случае они будут действовать похоже». Вскоре после расследования о Чайке против Навального было возбуждено уголовное дело о клевете: заявление на него написал бывший следователь по делу Сергея Магнитского Павел Карпов.

Обыски скорее связаны не столько с фильмом про премьера, сколько с президентской кампанией, о которой объявил Навальный, считает политолог Андрей Колесников: «Стремление держать Навального в напряжении будет постоянным до выборов, да и после них. Всех, кто более-менее значим с точки зрения противостояния Путину, – Навального, Ходорковского – надо держать в напряжении, в том числе точечными ударами по ближним и дальним соратникам. Если учесть, что постановление об обыске было выписано 15 февраля, то на любой укол от Навального его будет ждать ответ. И такой обмен ударами будет продолжаться все время, мер прессинга в отношении Навального будет всегда недостаточно».