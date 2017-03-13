Началось рассмотрение иска против передачи Исаакиевского собора Церкви

В Смольнинском районном суде Петербурга прошло первое заседание по иску к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга о признании незаконным распоряжения об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А (Исаакиевского собора). Иск подал юрист Сергей Бакешин 14 февраля. Аналогичное заявление суд получил 1 марта от трех истцов, в том числе депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, и объединил их в одно производство.

О решении передать Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ) губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил 10 января. Через два дня КИО опубликовал на своем сайте распоряжение, датированное 30 декабря 2016 г. Петербургский комитет по культуре и ГУ ГМП «Исаакиевский собор» должны до 1 марта 2017 г. «определить возможность изъятия объекта из оперативного управления бюджетного учреждения без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений», сказано в нем. В документе упоминается письменное заявление РПЦ (Московский патриархат).

Распоряжение не имеет правовых последствий и является лишь планом мероприятий, заявила на заседании представитель КИО. Она согласилась с предложением истцов приобщить к делу письменные обращения к губернатору со стороны РПЦ и «Исаакиевского собора», на основании которых было издано оспариваемое распоряжение.

По закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (№ 327-ФЗ) для передачи требуется официальное заявление, которое должно быть опубликовано. В КИО не поступало официального заявления РПЦ, оно было направлено непосредственно губернатору, сообщила представитель комитета.

Судья Татьяна Матусяк приняла решение привлечь к делу в качестве третьих лиц ГМП «Исаакиевский собор», Министерство культуры, петербургский комитет по культуре, РПЦ и губернатора Петербурга. Об их привлечении ходатайствовали истцы. Представитель КИО возражала против привлечения всех, кроме губернатора. Требование истцов предоставить информацию о том, как исполняется прописанный в распоряжении план мероприятий, судья отклонила как не имеющий прямого отношения к делу.

Следующее заседание суда назначено на 17 апреля.

Решение суда - шаг в правильном направлении, считает Вишневский. Смольный принял распоряжение на основании письменных обращений музея и РПЦ, но эти обращения не были оформлены в соответствии с законом, а официального заявления РПЦ с просьбой передать собор нет до сих пор, полагает он.