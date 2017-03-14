Создание мемориала на месте убийства Бориса Немцова поддерживает четверть россиян

Четверть россиян положительно относятся к идее установить мемориальную табличку на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, следует из опроса «Левада-центра» (см. график). Год назад за это выступали 19% респондентов. Проведение марша памяти Немцова поддерживает лишь 17% опрошенных, а 49% «это не интересует». Все меньше россиян верят в то, что заказчики убийства будут найдены: сейчас таких 21% против 29% год назад.

Чем больше времени проходит с момента убийства, тем больше вероятность, что его заказчиков не найдут, это и отражается в ответах, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Прошло два года, и это убийство становится не фактом политики, а историческим событием. Те же власти Москвы, отказываясь устанавливать табличку, говорят, что это может произойти только спустя какое-то время. Возможно, граждане тоже считают, что памятники следует ставить людям давно ушедшим, а не по свежим следам». Из всей внесистемной оппозиции Немцов был самым известным и авторитетным, о нем не забыли и, вероятно, в массовом сознании тоже складывается ощущение, что это достойный человек, память о котором должна быть увековечена, говорит социолог. А вот к публичным протестным акциям люди стали относиться настороженнее и их в основном не приветствуют, «видя в них возможность внесения хаоса», добавляет Гражданкин.

На прошлой неделе «Гормост» провел общественные слушания о проекте капитального ремонта Большого Москворецкого моста. Участников слушаний интересовало, будет ли в ходе реконструкции установлена мемориальная табличка, но сотрудники «Гормоста» попросили «не превращать обсуждение в политику». Реконструкция должна начаться в мае.

Вопрос о мемориальной табличке в нынешней системе ценностей расплывчатый, у людей нет ясного представления о Немцове, кто и за что его убил, говорит политолог Дмитрий Орешкин: «Зыбкие границы между «за» и «против», «резко отрицательно» и «отрицательно». Какие-то позитивные изменения могут быть связаны с демонстрацией и обсуждением фильма о Немцове [«Слишком свободный человек»]. Но эти изменения общественного мнения несущественны. Митинг же воспринимается скорее не как память, а как политическая акция, направленная на расшатывание путинской вертикали». Власти же не ставят на мосту мемориальную табличку «из принципа», считает эксперт: «Раз нас вынуждают, мы на это не идем – это такая путинская логика, когда власти будут делать что хотят, а люди должны понять полную бессмысленность сопротивления. Вы можете пройтись по бульварам, но требования ваши мы выполнять не будем – кто вы такие? Это принципиальная позиция властей: с нашей точки зрения, это глупость, а с их точки зрения – державная твердость, которая демонстрирует бессмысленность попыток раскачать лодку».