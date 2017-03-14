Свидетель по делу Магнитского мог быть отравлен щавелевым супом

Российский бизнесмен Александр Перепеличный, которого называли одним из ключевых информаторов по делу о хищениях из российского бюджета, которые разоблачил аудитор Сергей Магнитский, мог быть отравлен супом из щавеля. Эту версию на предварительных слушаниях в суде по делу о гибели Перепеличного выдвинул Боб Моксон Браун, юрист компании Legal & General, в которой Перепеличный дорого застраховал жизнь. Перепеличный умер 10 ноября 2012 г. у своего дома в графстве Суррей. В мае 2015 г. на предварительных слушаниях до начала дознания в коронерском суде Суррея эксперт ботанического сада Кью профессор Моника Симмондс заявила, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения, его добывают из растения Gelsemium elegans рода гельземиев, которое растет только в Азии. До тех пор полиция заявляла, что в обстоятельствах смерти россиянина ничего подозрительного не выявлено. Руководитель инвестфонда Hermitage Foundation Билл Браудер утверждал, что еще в 2012 г. требовал от полиции проверить, не был ли тот отравлен, но британские правоохранители проигнорировали его обращения.

Основные коронерские слушания о смерти Перепеличного должны начаться 5 июня 2017 г. и будут продолжаться три или четыре недели, сообщает Financial Times. Судья дал сторонам 14 дней для подачи дополнительных просьб и предложений, после чего назначит дату очередных предварительных слушаний, сообщает «РИА Новости».

«Либо смерть наступила от естественных причин, либо Перепеличный был убит, – заявил Боб Моксон Браун в лондонском суде Олд-Бэйли (цитаты Reuters). – Если он был убит, кажется весьма вероятным, что он был отравлен». Юрист рассказал суду, что в деле были записи телефонных звонков с угрозами от некой организованной преступной группировки, что полиция смыла в канализацию содержимое желудка покойного и что никто не брал у вдовы показаний, что бизнесмен ел в день смерти. «В деле нет этого вещдока – содержимого желудка, – цитирует юриста The Guadrian. – Есть малое количество вещества, которое уже впоследствии извлекли из углубления в желудке». Информация о телефонных угрозах жизни Перепеличного и о том, что он купил несколько полисов, страхуя жизнь, прозвучала в суде.

Из неких разговоров Браун узнал, что Перепеличный съел большую тарелку супа из щавеля. Юрист предположил, что туда могли подмешать ядовитое растение. Крошечное количество вещества, которое затем нашли в его желудке, показало наличие соединения, которое по молекулярному весу могло соответствовать яду, следует из слов Брауна. Он считает более вероятным, что яд был растительного происхождения, а не радиоактивным веществом или тяжелым металлом.

Юрист полиции Суррея Фиона Бартон заявила, что на экспертизу было взято множество образцов тканей тела покойного, они были тщательно проанализированы и никакого определяемого яда там не нашли.

Адвокат, представляющий следствие, Питер Скелетон заявил, что в деле нет материальных подтверждений какой бы то ни было версии о причинах смерти Перепеличного.

В ноябре 2016 г. правительство Великобритании добилось через суд засекречивания части документов в деле Перепеличного, напоминает Reuters. Это задержало процесс подготовки слушаний. Юрист фонда Hermitage Capital Management Генриетта Хилл заявила, что судья Николас Хиллиард, который ведет дело с ноября 2016 г., должен будет определиться, возможно ли продолжать коронерское расследовние с учетом наличия в деле засекреченных документов, которые нельзя изучать и оглашать публично, или же придется, как в случае с делом Александра Литвиненко, перейти к формату публичных судебных слушаний. Хилл напомнила, что засекречена информация об угрозах в адрес Перепеличного, о некоторых его контактах и о возможном участии третьей стороны в его смерти. По словам представителя Hermitage, имя, адрес и данные о местонахождении Перепеличного были найдены в Москве у подозреваемого «чеченского киллера».

Участники слушаний согласились, что необходимо систематизировать собранные улики, более подробно изучить переписку умершего предпринимателя, в том числе в Skype, и не за две недели до смерти, как ранее, а за более долгий период и включить в материалы процесса переписку по электронной почте, передает «РИА Новости». Также они предложили отдельно изучить «российский след» в связи с возникшими на процессе вопросами о связях Перепеличного с британскими спецслужбами и вероятность причастности российского государства к его смерти.

«Сразу после смерти были проведены две аутопсии, причем вторая ставила целью ответ на вопрос, был ли он убит. Были взяты на анализ материалы. Но как такового токсина в них найдено не было. Ни один эксперт не способен сказать точно, что в теле Перепеличного в момент смерти находился какой-либо токсин… Полиция Суррея не могла ответить на вопрос о причинах смерти в течение трех-четырех недель после того, как бизнесмен скончался», – рассказал «РИА Новости» на условиях анонимности один из участников слушаний.

«Проблема состоит в том, что взятого материала (содержимого желудка и пищевода Перепиличного) слишком мало… Сейчас у нас есть 203 миллилитра жидкости из содержимого желудка погибшего. Все остальное было попросту вылито в канализацию. Имеющийся материал был исследован, но необходимо собрать группу экспертов в разных областях, которые могли бы сделать вывод о связи ядовитой субстанции и смертью», – добавил он. Он подтвердил ранее звучавшие заявления, что найденная в желудке ядовитая субстанция – растительного происхождения, следовательно, умерший мог употребить в пищу какое-либо растение или продукт, содержащий это вещество. Первостепенной задачей он назвал выяснение, что Перепеличный ел на завтрак, является ли обнаруженная субстанция частью того, что ел умерший, и является ли она следами токсина. «Но подчеркну, это не был токсин как таковой, в организме обнаружена жидкость, содержащая элементы токсина. На данный момент нет четких доказательств отравления… нет во взятых материалах (из тела Перепиличного) и следов щавеля», – сказал собеседник агентства, уточнив, что предлагает привлечь в экспертную группу одного из ученых, который является токсикологом, доктором медицины и фармацевтом одновременно. Он добавил, что есть свидетели, которые говорят, что субстанция могла проникнуть в организм Перепиличного в виде ингаляции через легкие.

Хотя в деле Перепеличного речь идет скорее о растительном яде, а не о радиационном заражении или отравлении тяжелыми металлами, его смерть на британской земле вызывает ассоциации с убийством перебежчика из спецслужб Александра Литвиненко, отравленного полонием в 2006 г., пишет Financial Times. Газета также напоминает, что на публичных слушаниях по этому делу прозвучало, что «вероятно, убийство Литвиненко мог одобрить президент Владимир Путин», но в деле Перепеличного никаких указаний на Кремль пока не было. Также FT напоминает, что в феврале 2017 г. палата общин приняла аналог американского закона Магнитского, который позволит правительству замораживать активы людей, которых Лондон подозревает в нарушении прав человека.

Перепеличного нашли мертвым вечером 10 ноября 2012 г. Он скончался во время вечерней пробежки. Ему было 44 года. Патологоанатомы дважды пытались установить причины смерти россиянина, но безуспешно. В 2013 г. полиция графства Суррей провела токсикологические тесты, однако признаков насильственной смерти не обнаружила.

Летом 2012 г. фонд Hermitage распространил информацию, в которой утверждалось о существовании организованной группы, которая была названа «группой Дмитрия Клюева», расхищавшей бюджетные средства через лжевозврат налогов, в том числе через 28-ю налоговую инспекцию в Москве. Причастным к этой группе Hermitage называл бывшего мужа начальника этой инспекции Ольги Степановой Владлена Степанова. Сам Степанов осенью 2011 г. в блоге на сайте «Эха Москвы» заявил, что материалы о его финансовых операциях Hermitage передал Перепеличный, задолжавший ему крупную сумму.

Daily Telegraph еще в 2012 г. косвенно связала Перепеличного с «делом Литвиненко». По данным газеты, в 2011–2012 гг. Перепеличный был ответчиком по четырем искам о невыплате кредитов консалтинговой компании «Джирса», гендиректором которой был бизнесмен Дмитрий Ковтун. Британская полиция подозревает его в причастности к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Сам Ковтун заявил газете, что не занимался оперативным управлением «Джирсой» и с Перепеличным не был знаком.

Перепеличный попросил убежища в Великобритании после дачи показаний против своих бывших московских партнеров по бизнесу в рамках дела о налоговых махинациях. Его представитель утверждал, что тот покинул Россию, «опасаясь за свою жизнь».

Представитель Hermitage рассказывал, что Перепеличный, который управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников на сумму до $200 млн, обратился к ним в 2010 г. после гибели Магнитского и публикации результатов его расследования касательно масштабных хищений из казны. По словам представителя фонда, Перепеличный предоставил доказательства, подтверждающие обогащение конкретных чиновников налогового ведомства, причастных к хищению миллиардов рублей из российского бюджета: «Эти документы были переданы в генеральную прокуратуру Швейцарии, что привело к расследованию уголовного дела об отмывании денежных средств, расследование которого продолжается. Именно поэтому необходимо, чтобы все обстоятельства его смерти были тщательно расследованы». Уже после смерти Перепеличного The Times писала в ноябре 2012 г., что полгода тому назад МВД Великобритании получило информацию о том, что российские власти интересовались деятельностью этого человека. Источники издания говорили, что в МВД опасались, что получили «второго Литвиненко».