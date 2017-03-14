Россия лидирует по числу заключенных и тюремщиков среди европейских стран

Россия лидирует среди европейских стран по численности тюремного населения (439,2 заключенных на 100 000 человек). За последние 10 лет этот показатель сократился на 23%, но он почти в 4 раза выше, чем в среднем по Европе (115 заключенных на 100 000 жителей). Такие данные приводятся в докладе по итогам исследования пенитенциарных систем, который публикует во вторник Совет Европы со ссылкой на статистику за 2015 г.

По уровню смертности среди заключенных, следует из доклада, российские тюрьмы также в числе лидеров. В 2014 г. (самые свежие данные) там было зарегистрировано 4097 смертей, из них 404 самоубийств. Уровень смертности в российских тюрьмах составил 61,1 на 10 000 заключенных, это в 2 раза выше, чем в среднем по Европе.

Россия также уверенно лидирует по объему расходов на пенитенциарную систему: общий бюджет, израсходованный тюремной администрацией России в 2014 г., составил 5,44 млрд евро, и это самая большая сумма в Европе. При этом на содержание одного заключенного тратилось в среднем 22,5 евро. Это лучше, чем в Грузии (5,66 евро в день) или в Молдавии (7,38 евро). Но существенно ниже, чем в Норвегии или Швеции, где содержание одного заключенного обходится в 348 и 353 евро. Самыми дорогими оказались тюрьмы Сан-Марино, там заключенный обходится бюджету в 480 евро. Зато в России больше всего тюремщиков: по одному на каждых 11,2 заключенных – это второй по величине показатель (после Словакии с 12,6) в Европе.

По статистике, 27,8% российских заключенных отбывают наказание за убийство, это второй по величине в Европе процент осужденных по столь тяжкой статье, больше – только в Албании (39,4%), в то время как средний показатель в Европе составляет 13,2%. Следующие по популярности среди заключенных – наркопреступления, на их долю приходится 25% всех вынесенных приговоров (на 22,6% больше, чем в 2014 г.).

Лишь 4,3% заключенных в нашей стране являются иностранцами, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 10,8%.

Директор правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков говорит, что не видит никаких предпосылок для улучшения ситуации – небольшое снижение численности тюремного населения могла дать амнистия, посвященная 70-летию Победы, но вряд ли это повлияло на общую картину. Несмотря на то что правоохранительные органы ежегодно рапортуют о снижении преступности, количество тюременого населения в последние 7–10 лет колеблется в пределах 600 000–650 000, и говорить о радикальных изменениях не приходится.

Это связано с отсутствием четкой правительственной стратегии по реформированию уголовно-исправительной политики, уверен эксперт: пенитенциарная система остается практически автономной организацией, которая не собирается меняться, а лишь имитирует какие-то улучшения и жалуется на недостаток финансирования. Но поток дел, связанных с пытками в колониях, позволяет утверждать: система ГУЛАГа продолжает жить и процветать, констатирует он.