Кастинг экспертов на получение заказов от власти продолжается

Самыми полезными депутатами нового созыва стали единороссы Ирина Яровая, Сергей Неверов и Павел Крашенинников, следует из рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», представленного во вторник создателями портала «Депутат-клуб» Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым. Рейтинг объединяет индексы народного голосования, медийности, думской активности и экспертную оценку работы в регионах. По словам Гусева, этим рейтингом они хотели внести момент соревновательности, «чтобы депутаты понимали, что за ними между выборами наблюдают и оценивают». Руководство Госдумы знает о рейтинге, хотя его создание с председателем палаты Вячеславом Володиным Гусев, по его словам, не обсуждал.

Это уже третья попытка «оцифровать» депутатов Госдумы и первая после того, как палату возглавил бывший первый замруководителя администрации президента Володин. Близкий некогда к Кремлю фонд ИСЭПИ с 2015 г. делает «Рейтинг законотворцев», а центр информационных коммуникаций «Рейтинг» готовит национальный рейтинг депутатов «Золотая сотня». В январе 2017 г. «Коммерсантъ» писал о рейтинге эффективности работы депутатов в Госдуме и в регионах, который будет готовить советник Володина на общественных началах Алексей Чадаев – сам он не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Человек, близкий к руководству Госдумы, поясняет, что Чадаев готовит систему мониторинга работы депутатов – законотворчество, посещаемость, работа с обращениями граждан и т. п., – но без экспертной оценки.

«Гусев на аутсорсе у [председателя совета директоров ИСЭПИ, советника Володина на общественных началах Дмитрия] Бадовского, поэтому это одна компания», – утверждает собеседник в «Единой России». По его словам, на разработку рейтинга дано добро руководством Думы, но будет ли продолжение – непонятно. В ИСЭПИ уверяют, что готовят только «Рейтинг законотворцев» и другими рейтингами не занимаются. Новый рейтинг методологически слабый: там анализируется, по сути, только медийная составляющая, поэтому на первом месте Яровая, подчеркивает человек, близкий к руководству Госдумы.

Цель этих рейтингов – обратить на себя внимание, получить заказ как от Госдумы, так и от администрации президента, полагает думский единоросс. Рейтинги были всегда, просто сейчас впереди президентские выборы, руководство Думы поменялось и есть шанс «зайти» в качестве экспертов, говорит он. По его словам, внутренних закрытых рейтингов для руководства Госдумы не делают, а единороссы для себя измеряют только медийную активность депутатов. «Володин любит наполнять все смыслами, чтобы это был не пустой звук. Поэтому рейтинги по правильной методологии не остаются без внимания», – уверяет партиец.

Все хотят как-то на этом рынке поиграть, хотя методология у некоторых рейтингов не всегда убедительная, признается собеседник в экспертном сообществе. Есть запрос нового руководства Госдумы на продвижение парламентаризма, на это готовы давать деньги, добавляет его коллега. Кроме того, это способ обеспечения лояльности групп экспертов, ровно так же все было выстроено, когда Володин работал в администрации президента, говорит собеседник: «Рейтинг ИСЭПИ, например, имел значение, сейчас же это лишь публичный инструмент, который показывает, что Дума работает, и компенсирует недостатки в публичном позиционировании Думы, роль которой ограничена». Однако, по его мнению, искусственность рейтингов очевидна: «Аудитории у них нет: кого интересует, кто более эффективен как депутат, кроме них самих? Эта история ненадолго, администрации эти рейтинги не нужны, региональным администрациям – тоже. Это все равно что в министерствах измерять, кто больше бумажек готовит. Основной мотив для подготовки – это деньги, которые на них выделяются».

Госдума пытается привлечь интерес к себе, а конкуренция за возможность использовать ее как инструмент профессиональной капитализации неизбежна, считает политолог Константин Калачев: «Одни будут хвалить, другие ругать, но обо всем будут писать журналисты. Это способ личной капитализации, деньги и инструмент влияния для поиска будущих заказчиков». Такие рейтинги – проявление жесткого управленческого стиля Володина, он поборник депутатской дисциплины и рейтинги могут быть инструментом управления депутатской массой, полагает политолог Андрей Колесников: «Непонятно, как их считают: вряд ли многочисленные депутатские инициативы полезны для страны, они и так взорвали правовую систему России. Так что рейтинги нужны скорее Володину, чтобы знать, с кем ему хочется работать, а с кем – нет. Ну и депутатам – чтобы это понимать».