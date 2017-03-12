Депутаты-одномандатники пока не укрепили связь регионов с центром

В сентябре для депутатов Госдумы могут провести специальную учебу по законотворчеству, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству нижней палаты. Такая учеба может пригодиться прежде всего одномандатникам, в которых перед выборами представители власти видели новых ярких политиков, призванных обеспечить связь федерального центра с региональными интересами. У единороссов в новой Думе 204 одномандатника, по семь человек провели по округам КПРФ и «Справедливая Россия», пять — ЛДПР, по одному — «Родина» и «Гражданская платформа».

Ожидания не оправдались

Накануне выборов многие провластные эксперты подчеркивали, что одномандатники могут изменить лицо Госдумы, за их счет она станет более активной и влиятельной. «Я думаю, что в следующем году мы увидим куда больше новых региональных политиков, ибо выборы в Госдуму будут проходить по смешанной системе, в рамках которой будут избираться в том числе и одномандатники», — предсказывал председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский (цитата по ТАСС). Депутат должен быть лоббистом избирателей, местная и региональная повестки должны быть приоритетнее федеральной, вторил ему гендиректор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев. Предполагалось, что депутаты, избранные по округам, захотят переизбираться от своих территорий снова, а значит, будут поддерживать свою популярность на местах.

«Вторая сессия Госдумы включает шесть региональных недель и работу в регионах в период майских праздников, в этот период и должна произойти кристаллизация работы в округах. Потом выявится группа депутатов, которая проводит работу наиболее эффективно в соответствии с определенными критериями, и этот опыт нужно будет масштабировать и тиражировать», — говорит человек, близкий к руководству Госдумы. В том числе и для этого депутатам было предложено вести прием граждан по интернету, им добавлены помощники для работы в регионах, напоминает он.

Сами одномандатники, однако, до сих не понимают, с какой повесткой им выступать в Госдуме. «Когда я приезжаю в регион, там федеральную повестку не понимают. Чтобы удержаться на плаву, мне нужно приходить к избирателям с решением местных проблем, я этого сделать пока не могу», — объясняет один из одномандатников в партии власти. Чтобы помочь региону и пролоббировать местный законопроект, нужно пройти множество этапов согласований с разными ведомствами, в самой Думе никто не помогает в лоббировании местных интересов и не объясняет, как это делать, добавляет одномандатник из числа коммунистов.

Наибольшую законотворческую активность среди одномандатников в новой Думе проявляют единороссы. Рахим Азимов (избран от Кировской области) в соавторстве с другими депутатами внес 18 законопроектов (ни один пока не принят) на разные темы — от охраны здоровья до общественного контроля. На втором месте с 15 инициативами — Сергей Пахомов (Московская область), на третьем — избранный от Челябинской области руководитель центрального исполокома партии власти Владимир Бурматов, внесший 13 законопроектов (см. таблицу). Всего же среди одномандатников-единороссов 113 депутатов внесли хотя бы по одному законопроекту, а 89 не внесли ни одного. В числе наиболее известных депутатов из этих 89 — зампред фракции Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария), секретарь генсовета партии Сергей Неверов (Смоленская область) и его заместитель Сергей Железняк (Москва), Владислав Третьяк (Ульяновская область), экс-сенатор Дмитрий Саблин (Новая Москва), бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко (Москва).

Самые продуктивные одномандатники-единороссы Депутат Регион Число внесенных законопроектов* 1. Рахим Азимов Кировская область 18 2. Сергей Пахомов Московская область 15 3. Владимир Бурматов Челябинская область 13 4-5. Анатолий Выборный Москва 12 4-5. Петр Пимашков Красноярский край 12 6. Юрий Кобзев Ростовская область 11 7-9. Ильдар Гильмутдинов Татарстан 10 7-9. Валентина Кабанова Московская область 10 7-9. Александр Сидоров Ханты-Мансийский автономный округ 10 Сбросить сортировку *в Госдуме текущего созыва Источник: официальный сайт Госдумы

Лишнее звено

Безусловно, есть депутаты которые работают со своими избирателями и стараются продвигать их интересы (а не только лоббистских групп), считает политолог Николай Миронов. Но сама система выдвижения кандидатов в депутаты такова, что связь с избирателями для них оказывается вторичной, полагает он: «Кандидату, чтобы избраться и потом переизбраться вновь, нужны хорошие отношения с губернатором, партийным руководством, нормальная репутация в администрации президента. Нужны достаточные материальные ресурсы — поэтому значительная часть думцев также связана с бизнес-структурами. Если у депутата со всем этим хорошо — шансы вновь попасть в Думу высоки, если нет — их практически нет». Население здесь явно не на первом месте, потому и связь с ним не так важна для депутата, и даже наоборот: есть риск, что, взявшись за проблемы своих избирателей, депутат наживет врагов, ведь многие эти проблемы упираются в интересы тех или иных групп влияния, подчеркивает эксперт.

Поэтому депутаты выстраивают схему, по которой они дружат с кем нужно, в Думе без команды сверху особенно не высовываются, с населением общаются дозировано, по минимуму, продолжает Миронов: «У нас все меньше депутатов-лоббистов и все больше депутатов-статистов. Вернее, их роль в лоббизме есть, но она минимальна: запрос написать, поправку внести». Все решения принимаются не в Думе, а в исполнительной власти и в крупных корпорациях — ресурса депутатов мало, они там никто, нужен ресурс губернатора, да и то многое зависит от его близости к федеральным центрам принятия решений, уверен эксперт: «Отдельно взятый депутат — это статистическая единица. В думе есть коллективный лоббист — "Единая Россия". Решения, не согласованные с партией, имеют риск быть отвергнутыми». Что же касается губернатора, то он лоялен центру и выполняет его основные команды, но в остальном считает себя достаточно самостоятельным, считает Миронов: «Федеральные интересы он не все реализует, не на все хочет тратиться — это особенно касается всяких партийных популистских тем, потому что губернатор понимает: платить ему, а бонусы — партии».

Рассказы про преимущества одномандатников перед списочниками были главной «фишкой» перед думскими выборами, напоминает политолог Константин Калачtв. «Но, может, они действительно активно взаимодействуют с местными и региональными властями, работают на территориях, но не замечены в серьезном лоббизме федерального уровня и масштаба? Всегда хочется верить в лучшее», — иронизирует он. «Те одномандатники, с кем приходилось общаться, говорят обычно, что до сих пор осматриваются, погружаются в думские дела, набираются опыта, обрастают знакомствами и навыками их использования», — рассказывает эксперт. «Совместное продвижение региональных интересов и инициатив, лоббирование интересов регионов в Москве предполагают активное взаимодействие с исполнительной властью субъектов, общую постановку задач. На словах многие взаимодействуют с губернаторами. Лоббизм в пользу своего региона, предприятий на его территории — системообразующих производств, оборонного сектора, аграрного сектора, малого бизнеса — был обещан на прошедших выборах как системная задача избранного по округу депутата Госдумы», — напоминает Калачев.

Это должно по идее выражаться в привлечении инвестиций, участии в федеральных целевых программах, получении дополнительных финансовых средств, преференций и бонусов для территории, создании каких-то особых условий для экономического развития, — но это в теории, отмечает эксперт: «На практике я даже у себя в Facebook наблюдаю высокую активность отдельных парламентариев в привлечении федерального внимания к региональным проблемам. Самый яркий пример — единоросc Николай Николаев от Иркутской области, но он избран по списку. Какой-то особой роли одномандатников я лично пока отметить не могу. Списочники, как мне кажется, в силу большего политического веса и опыта даже активней». Занятость одномандатников в лоббировании интересов региона может быть не очевидна либо в силу того, что никаких особых подвигов на этой ниве нет, либо просто никто ими громко пока не хвастается, ибо до новых выборов еще далеко, заключает Калачев.