Власть

Депутаты-одномандатники пока не укрепили связь регионов с центром

Региональные представители играют в Госдуме роль статистов, полагают эксперты
В сентябре для депутатов Госдумы могут провести специальную учебу по законотворчеству
В сентябре для депутатов Госдумы могут провести специальную учебу по законотворчеству
Евгений Разумный / Ведомости

В сентябре для депутатов Госдумы могут провести специальную учебу по законотворчеству, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству нижней палаты. Такая учеба может пригодиться прежде всего одномандатникам, в которых перед выборами представители власти видели новых ярких политиков, призванных обеспечить связь федерального центра с региональными интересами. У единороссов в новой Думе 204 одномандатника, по семь человек провели по округам КПРФ и «Справедливая Россия», пять — ЛДПР, по одному — «Родина» и «Гражданская платформа».

Ожидания не оправдались

Накануне выборов многие провластные эксперты подчеркивали, что одномандатники могут изменить лицо Госдумы, за их счет она станет более активной и влиятельной. «Я думаю, что в следующем году мы увидим куда больше новых региональных политиков, ибо выборы в Госдуму будут проходить по смешанной системе, в рамках которой будут избираться в том числе и одномандатники», — предсказывал председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский (цитата по ТАСС). Депутат должен быть лоббистом избирателей, местная и региональная повестки должны быть приоритетнее федеральной, вторил ему гендиректор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев. Предполагалось, что депутаты, избранные по округам, захотят переизбираться от своих территорий снова, а значит, будут поддерживать свою популярность на местах.

Вячеслав Володин реформирует аппарат не для себя, а для всех фракций Госдумы
Госдума продолжает реформировать свой аппарат
Меняются начальники управлений и расширяются их функции

«Вторая сессия Госдумы включает шесть региональных недель и работу в регионах в период майских праздников, в этот период и должна произойти кристаллизация работы в округах. Потом выявится группа депутатов, которая проводит работу наиболее эффективно в соответствии с определенными критериями, и этот опыт нужно будет масштабировать и тиражировать», — говорит человек, близкий к руководству Госдумы. В том числе и для этого депутатам было предложено вести прием граждан по интернету, им добавлены помощники для работы в регионах, напоминает он.

Сами одномандатники, однако, до сих не понимают, с какой повесткой им выступать в Госдуме. «Когда я приезжаю в регион, там федеральную повестку не понимают. Чтобы удержаться на плаву, мне нужно приходить к избирателям с решением местных проблем, я этого сделать пока не могу», — объясняет один из одномандатников в партии власти. Чтобы помочь региону и пролоббировать местный законопроект, нужно пройти множество этапов согласований с разными ведомствами, в самой Думе никто не помогает в лоббировании местных интересов и не объясняет, как это делать, добавляет одномандатник из числа коммунистов.

Наибольшую законотворческую активность среди одномандатников в новой Думе проявляют единороссы. Рахим Азимов (избран от Кировской области) в соавторстве с другими депутатами внес 18 законопроектов (ни один пока не принят) на разные темы — от охраны здоровья до общественного контроля. На втором месте с 15 инициативами — Сергей Пахомов (Московская область), на третьем — избранный от Челябинской области руководитель центрального исполокома партии власти Владимир Бурматов, внесший 13 законопроектов (см. таблицу). Всего же среди одномандатников-единороссов 113 депутатов внесли хотя бы по одному законопроекту, а 89 не внесли ни одного. В числе наиболее известных депутатов из этих 89 — зампред фракции Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария), секретарь генсовета партии Сергей Неверов (Смоленская область) и его заместитель Сергей Железняк (Москва), Владислав Третьяк (Ульяновская область), экс-сенатор Дмитрий Саблин (Новая Москва), бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко (Москва).

Самые продуктивные одномандатники-единороссы

Депутат Регион Число внесенных законопроектов*
1. Рахим Азимов Кировская область 18
2. Сергей Пахомов Московская область 15
3. Владимир Бурматов Челябинская область 13
4-5. Анатолий Выборный Москва 12
4-5. Петр Пимашков Красноярский край 12
6. Юрий Кобзев Ростовская область 11
7-9. Ильдар Гильмутдинов Татарстан 10
7-9. Валентина Кабанова Московская область 10
7-9. Александр Сидоров Ханты-Мансийский автономный округ 10
Сбросить сортировку
*в Госдуме текущего созыва
Источник: официальный сайт Госдумы

Лишнее звено

Безусловно, есть депутаты которые работают со своими избирателями и стараются продвигать их интересы (а не только лоббистских групп), считает политолог Николай Миронов. Но сама система выдвижения кандидатов в депутаты такова, что связь с избирателями для них оказывается вторичной, полагает он: «Кандидату, чтобы избраться и потом переизбраться вновь, нужны хорошие отношения с губернатором, партийным руководством, нормальная репутация в администрации президента. Нужны достаточные материальные ресурсы — поэтому значительная часть думцев также связана с бизнес-структурами. Если у депутата со всем этим хорошо — шансы вновь попасть в Думу высоки, если нет — их практически нет». Население здесь явно не на первом месте, потому и связь с ним не так важна для депутата, и даже наоборот: есть риск, что, взявшись за проблемы своих избирателей, депутат наживет врагов, ведь многие эти проблемы упираются в интересы тех или иных групп влияния, подчеркивает эксперт.

Назначение новых губернаторов снизило социально-политическую устойчивость их регионов, полагают эксперты
Социальная устойчивость пяти регионов снизилась из-за смены губернаторов
Лучше других ситуация в Пермском крае и Карелии, считают эксперты

Поэтому депутаты выстраивают схему, по которой они дружат с кем нужно, в Думе без команды сверху особенно не высовываются, с населением общаются дозировано, по минимуму, продолжает Миронов: «У нас все меньше депутатов-лоббистов и все больше депутатов-статистов. Вернее, их роль в лоббизме есть, но она минимальна: запрос написать, поправку внести». Все решения принимаются не в Думе, а в исполнительной власти и в крупных корпорациях — ресурса депутатов мало, они там никто, нужен ресурс губернатора, да и то многое зависит от его близости к федеральным центрам принятия решений, уверен эксперт: «Отдельно взятый депутат — это статистическая единица. В думе есть коллективный лоббист — "Единая Россия". Решения, не согласованные с партией, имеют риск быть отвергнутыми». Что же касается губернатора, то он лоялен центру и выполняет его основные команды, но в остальном считает себя достаточно самостоятельным, считает Миронов: «Федеральные интересы он не все реализует, не на все хочет тратиться — это особенно касается всяких партийных популистских тем, потому что губернатор понимает: платить ему, а бонусы — партии».

Рассказы про преимущества одномандатников перед списочниками были главной «фишкой» перед думскими выборами, напоминает политолог Константин Калачtв. «Но, может, они действительно активно взаимодействуют с местными и региональными властями, работают на территориях, но не замечены в серьезном лоббизме федерального уровня и масштаба? Всегда хочется верить в лучшее», — иронизирует он. «Те одномандатники, с кем приходилось общаться, говорят обычно, что до сих пор осматриваются, погружаются в думские дела, набираются опыта, обрастают знакомствами и навыками их использования», — рассказывает эксперт. «Совместное продвижение региональных интересов и инициатив, лоббирование интересов регионов в Москве предполагают активное взаимодействие с исполнительной властью субъектов, общую постановку задач. На словах многие взаимодействуют с губернаторами. Лоббизм в пользу своего региона, предприятий на его территории — системообразующих производств, оборонного сектора, аграрного сектора, малого бизнеса — был обещан на прошедших выборах как системная задача избранного по округу депутата Госдумы», — напоминает Калачев.

Госдума установит новые требования к законопроектам

Это должно по идее выражаться в привлечении инвестиций, участии в федеральных целевых программах, получении дополнительных финансовых средств, преференций и бонусов для территории, создании каких-то особых условий для экономического развития, — но это в теории, отмечает эксперт: «На практике я даже у себя в Facebook наблюдаю высокую активность отдельных парламентариев в привлечении федерального внимания к региональным проблемам. Самый яркий пример — единоросc Николай Николаев от Иркутской области, но он избран по списку. Какой-то особой роли одномандатников я лично пока отметить не могу. Списочники, как мне кажется, в силу большего политического веса и опыта даже активней». Занятость одномандатников в лоббировании интересов региона может быть не очевидна либо в силу того, что никаких особых подвигов на этой ниве нет, либо просто никто ими громко пока не хвастается, ибо до новых выборов еще далеко, заключает Калачев.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике