Госдума установит новые требования к законопроектам

Совет Госдумы одобрил предложения рабочей группы по совершенствованию законодательной деятельности.

Рабочая группа по совершенствованию механизмов законопроектной деятельности была создана 15 декабря по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина и должна была сформировать новые требования к вносимым в Госдуму законопроектам, разгрузить «портфель» Госдумы от старых законопроектов, утративших актуальность, и сделать законопроектную работу эффективнее. «В целях реализации этих требований мы регулярно будем заслушивать информацию от председателей комитетов о состоянии законопроектов в этом комитете - это предложение Вячеслава Володина», - рассказал зампред Госдумы и руководитель рабочей группы Иван Мельников (КПРФ).

Мельников отметил, что предложения рассматривались только в рамках действующего законодательства: «Право законодательной инициативы мы не можем ущемлять, все предложения мы принимали консенсусом».

Первый блок нововведений касается вносимых законопроектов, самые большие массивы которых - инициативы депутатов (около 1000) и заксобраний, субъектов (сейчас их около 380). Как и писали ранее «Ведомости», группа предложила законопроекты субъектов направлять в совет законодателей: «Он бы помог им отрегулировать их юридически, мы порекомендуем им включить в нормы своих регламентов норму направлять законопроекты через совет», - объяснил Мельников.

Депутатские же законопроекты должны рассматриваться фракцией - по мнению депутатов, она может помочь юридически и критически оценить их в тех случаях, когда они расходятся с линией партии. Как и писали «Ведомости», фракции сами проведут ревизию тех законопроектов, которые уже находятся в портфеле Госдумы, но утратили актуальность. Если у законопроектов смешанный состав авторов, ревизию будет проводить профильный комитет

Субъекты Госдума тоже попросит провести собственную ревизию внесенного. Ревизия будет проводиться с первого по пятый созывы Госдумы. «Аналитическое управление Госдумы говорит о следующем: большинство вносимых законопроектов принимаются либо в год внесения, либо на следующий год. После восьми лет вероятность принятия равна нулю», - объяснил Мельников. Начиная с восьмого созыва будет проводиться подобная ревизия постоянно - каждые несколько месяцев, пообещал коммунист. Третий блок вопросов, подготовленных рабочей группой, - изменения в регламент Госдумы.

Законопроекты, которые не соответствуют Конституции и регламенту, больше не нужно будет выносить на совет Госдумы, профильный комитет сам будет отклонять их на основе заключений своих экспертов и экспертов правового управления.

Остался открытым вопрос, может ли сенатор, бывший депутатом, представлять законопроект в новом статусе. Также не принято решение по поводу присоединения соавторов к законопроектам. Депутаты считают, что присоединение соавторов не должно быть неограниченным, потому что это размывает авторство. Было предложено установить срок для присоединения в неделю с момента внесения, но против такого короткого срока выступил лидер эсеров Сергей Миронов.

Депутаты в очередной раз подчеркнули, что внесение изменений в Уголовный кодекс, КоАП, Бюджетный кодекс будет производиться только отдельными законопроектами. Также депутаты установят фиксированный срок для рассмотрения комитетами инициатив в случае, если комитет ее одобряет, но просит поправить. Сейчас в регламенте нет сроков для автора и законопроект зависает, полагают депутаты. В отдельной проработке нуждается тема, какой срок должен пройти между внесением и рассмотрением законопроекта в первом чтении, между первым и вторым чтением. Правительство в рамках этой работы пообещало подготовить свои предложения на тему выступлений по отклоняемым законопроектам, на прошлой неделе спикер возмутился, что правительство на пленарных заседаниях никак не поясняет причину отклонений.

Решением совета рабочая группа по совершенствованию законодательства пролонгирована на неопределенный срок.