Госдума продолжает реформировать свой аппарат

В ближайшее время продолжится реформа аппарата Госдумы. На этой неделе в нижней палате было объявлено о создании вместо аналитического и экономического управлений экспертно-аналитического и финансово-экономического управлений. Сейчас экономическим управлением руководит Иван Осколков, а аналитическим – Андрей Петров, но скоро на должности руководителей этих управлений назначат новых людей. Реформой этих управлений заканчивается первый этап перестройки думского аппарата, однако еще до конца весенней сессии будет проведен второй этап, объясняет собеседник, близкий к руководству аппарата нижней палаты, – он коснется управления делами Госдумы. В конце года будет проведено обучение сотрудников аппарата на базе вузов, с которыми Госдума будет сотрудничать (МГИМО, НИУ ВШЭ, МГУ и др.), а затем аппарат переаттестуют. Предложения аппарата по реформе управлений уже были одобрены комитетом по регламенту.

«Изменения не были случайностью, проводится очень большая работа по улучшению качества и процесса законотворчества. Для нас очень важно, насколько они отвечают запросам, каковы последствия принимаемых законов», – говорит руководитель комитета по регламенту Ольга Савостьянова. Экспертно-аналитическое управление займется оценкой реализации законопроектов и станет вдвое больше (30 человек вместо 16). Управление будет заниматься работой с вузами, экспертами и аналитикой по законопроектам. По словам собеседника в руководстве аппарата, руководителем станет выходец из вузовской среды, возможно из МГИМО. Финансово-экономическое управление возглавит генеральный инспектор Межрегиональной инспекции Банка России по ЦФО Гульнара Муфтахетдинова, знают собеседники, близкие к руководству аппарата. В обязанности управления войдет бухучет, обеспечение деятельности депутатов в регионах и закупки. По словам руководителя думского аппарата Татьяны Вороновой, Госдума планирует усилить подразделение по госзакупкам, также принят ряд решений, направленных на улучшение обеспечения транспортом депутатов в регионах.

Ольга Ситникова совмещает с постом замруководителя думского аппарата должность начальника управления по связям с общественностью. Но скоро управление возглавит ее заместитель Константин Тарасов. Ситникова на посту замруководителя аппарата будет контролировать его работу, а также экспертно-аналитическое управление и парламентскую библиотеку. При этом штат думского аппарата увеличат на 16 единиц лишь из-за создания новых должностей – советников руководителей фракции (четыре советника для каждого руководителя).

Правое дело Владимир Путин на коллегии МВД поддержал инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за создание сайтов, склоняющих к суициду. Он призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных ресурсов.

«Володин заперт в Думе, мечется там как тигр в клетке и пытается развить хоть какую-то доступную ему активность, чтоб не пропасть из новостной повестки», – считает политолог Федор Крашенинников. «Не думаю, что регламент отвлекает от законотворчества, если бы требовалось принять какие-то законы – Госдума бы занялась ими. Но, похоже, Кремлю пока ничего от Госдумы не надо, и поэтому она занимается собой», – заключает эксперт.

Реформа аппарата – это реализация прошлогодних инициатив руководства палаты и фракций по усилению экспертного сопровождения законотворчества, возражает эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов. Для организации полноценного взаимодействия с экспертами нужно обеспечить повседневную связь аппарата с внешними экспертными центрами, реформа подчинена этой задаче. Если бы Володин просто усилил экспертный совет при председателе, то можно было бы говорить о создании им некого личного ресурса, говорит Пожалов. Однако принятые решения – для всех фракций и комитетов, а регламент – основа для эффективного выполнения органом власти своих функций, считает политолог. Госдума уже сейчас намного активнее влияет месте с экспертами на содержание законопроектов, важных для регуляторов, чем в прошлом созыве, напоминает он, приводя в пример поправки в закон об ОСАГО, садовых и огородных товариществах и авиадебоширах.