Куратором Госдумы может стать Железняк или Плигин – «Коммерсантъ»

На место замначальника управления президента по внутренней политике (УВП), который ответственен за взаимодействие с Федеральным собранием, претендуют депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк и бывший председатель думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин. Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Госдуме и ЕР.

Как пишет издание, в начале следующей недели у Железняка должна пройти встреча в администрации президента Владимира Путина. Сам Железняк заявил газете, что «пока не видит повода для комментария».

Плигин в свою очередь сказал, что «какие-либо слухи не комментирует».

Бывший куратор Госдумы Сергей Смирнов ушел в отставку в декабре прошлого года. Это произошло вскоре после первого аппаратного конфликта между бывшим первым замруководителя администрации президента, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и его кремлевским сменщиком Сергеем Кириенко по поводу доступа в Госдуму сотрудников Кремля. У Смирнова подошел к концу испытательный срок, «он переходит на другую работу, на высокую должность, но вне рамок администрации», пояснял тогда собеседник «Ведомостей» в УВП.

В УВП с должности руководителя аппарата Общественной палаты Смирнов перешел после того, как за несколько дней до сентябрьских выборов в Госдуму неожиданно стало известно об уходе предыдущего куратора Госдумы Радия Хабирова – старожила УВП, проработавшего в Кремле восемь лет сначала при Владиславе Суркове, а затем при Володине.