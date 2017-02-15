Власть
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Плигину нашлось место

Бывшему главному думскому юристу нашли подходящее место

Но ожидаемое назначение Владимира Плигина главой ФССП может быть лишь промежуточным этапом
Владимир Плигин скоро примерит фуражку главного судебного пристава
Владимир Плигин скоро примерит фуражку главного судебного пристава
Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Бывший влиятельный депутат Госдумы Владимир Плигин рассматривается на должность директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), нынешний руководитель которой Артур Парфенчиков, скорее всего, возглавит Карелию вместо Александра Худилайнена. О том, что Плигина позовут на место Парфенчикова, рассказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме. Человек, близкий к правительству, подтвердил, что Парфенчиков уедет в Петрозаводск, и не исключил, что на его место придет Плигин. «РИА Новости» в понедельник со ссылкой на свои источники тоже сообщало, что Парфенчиков почти наверняка станет главой Карелии.

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