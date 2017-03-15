Судья предлагает прекратить дело о передаче Исаакиевского собора Церкви

Смольнинский районный суд сегодня продолжил рассматривать иск о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга об использовании Исаакиевского собора. Рассмотрение исков юриста Сергея Бакешина и трех градозащитников к КИО он начал 13 марта и привлек к делу в качестве третьих лиц ГМП «Исаакиевский собор», Министерство культуры, петербургский комитет по культуре, РПЦ и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Следующее заседание было назначено на 17 апреля, но вчера неожиданно перенесено.

В суд поступило апелляционное решение, принятое коллегией Санкт-Петербургского городского суда 2 марта, оно подтверждает решение Василеостровского районного суда отклонить дело по аналогичному иску, поданному в конце января. Судья Татьяна Матусяк считает это основанием для прекращения дела. Суд вышестоящей инстанции дал оценку, что распоряжение само по себе не нарушает права и интересы истцов, заявила она.

Иски поданы по разным основаниям, сейчас оспаривается распоряжение КИО, считают истцы. Документ, датированный 30 декабря 2016 г., опубликован 12 января. Он предписывает до 1 марта 2017 г. «определить возможность изъятия объекта из оперативного управления бюджетного учреждения без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений». На передачу собора РПЦ отводится два года. В распоряжении упоминается письменное заявление РПЦ (Московский патриархат). Официального заявления о передаче собора от РПЦ в КИО не получали, сообщила в понедельник представитель комитета. По ее словам, распоряжение - лишь план мероприятий на случай, если такой документ поступит.

Один из истцов - Павел Шапчиц - говорит, что намерен обратиться в Конституционный суд. Часть 3 ст. 9 закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» устанавливает, что физические и юридические лица могут обращаться в суд, только когда их права нарушены, объясняет он. Нарушением может быть решение о передаче собора РПЦ, которое еще не принято. Закон не позволяет оспаривать действия властей до принятия решений, что по факту приводит к нарушению прав, говорит Шапчиц.

По словам Бакешина, судья отказалась принимать два ходатайства - о принятии обеспечительных мер о сохранности собора и об истребовании сведений об исполнении распоряжения КИО.

Истцы и директор «Исаакиевского собора» Николай Буров просили отложить рассмотрение дела, чтобы ознакомиться с решением городского суда, но судья объявила перерыв в заседании до 16 марта.