Комитеты Госдумы начали конкурировать за законопроекты

На Совете Госдумы во вторник возник конфликт между двумя комитетами, рассказал «Ведомостям» один из участников заседания. По его словам, спор шел о законопроекте об опеке и попечительстве: он был расписан в комитет по госстроительству во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), но председатель комитета по делам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ) затребовала его себе. Володин стал на сторону коммунистки и проект отдали Плетнёвой. Она билась за этот законопроект как львица, отмечает собеседник, близкий к думскому руководству. «Я совершенно согласен со спикером. Если комитет не справляется с огромным количеством законопроектов, не надо их себе набирать», – сказал «Ведомостям» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Ничего мне сегодня уже не надо», – прокомментировала «Ведомостям» ситуацию Плетнёва в среду.

Проект касается опеки, но это поправки в Гражданский кодекс, поэтому его расписали в комитет по госстроительству, однако Плетнёва посчитала, что они с ним лучше разберутся, поясняет собеседник в комитете Крашенинникова. Одним из аргументов Володина было то, что одни комитеты перегружены, а у других совсем нет законопроектов, поэтому тема конкуренции действительно появилась, говорит депутат. Из-за объединения (комитет по госстроительству был образован из двух) комитет Крашенинникова загружен более чем на 100% в сравнении с другими, отмечает сотрудник думского аппарата: в прежней Думе в портфеле комитета по госстроительству висело 200–300 законопроектов, а сейчас – более 500. Много законопроектов у комитетов по труду, по бюджету, по финансовому рынку, по экономполитике и, напротив, совсем не загружены комитеты по физкультуре, по делам национальностей, по региональной политике.

Помогут советом Экспертная поддержка комитетов по наиболее важным вопросам может быть усилена, сообщил во вторник первый зампред Госдумы Александр Жуков. С той же целью в рамках реформы думского аппарата создается аналитическое управление, которое сможет привлекать сторонние организации и вузы.

Должны ли законопроекты расходиться всегда по формальным отраслям права или по темам комитетов – вопрос дискуссионный, считает человек, близкий к руководству Думы. Совет палаты решил, что председатели комитетов будут отчитываться о работе, включая выполнение послания президента. Первым выступит председатель комитета по собственности Николай Николаев. «Мы будем рассказывать, какие законопроекты считаем приоритетными, какие инициативы в портфеле комитета, – заявил он. – Нам очень важно самим понять, что входит в понятие эффективности, во многом это будет понятно после одного или двух таких выступлений на совете».

Темы конкуренции между комитетами нет, считает председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР): «Такое часто бывало и раньше: некоторые законы попадают под несколько комитетов, и начинается совместное ведение. Ничего страшного в этом нет – чтобы регулировать эти вопросы и существует Совет Думы».

Это замечательный пример советского псевдоменеджмента, симуляция бурной деятельности, говорит политолог Дмитрий Орешкин. Если депутат избран в конкурентной борьбе, с него всегда может спросить избиратель, объясняет эксперт: «У нас спросить может только начальник, поэтому устанавливается палочная система и начинается гонка за палочками. У народа престиж Думы ниже плинтуса, поэтому остается лишь изображать эффективность и устраивать социалистическое соревнование». В свете новых дисциплинарных требований появился вопрос, чем занимаются комитеты, говорит политолог Александр Пожалов: у депутатов возник запрос на инициативу и главы комитетов пытаются повысить представительство, а это стимулирует брать в работу больше законопроектов. Руководство Думы ориентирует депутатов на то, чтобы они ретранслировали смыслы законопроектов: семейное право лучше объяснит представитель семейного комитета, отмечает эксперт. Но случай с законопроектом о декриминализации побоев показал, что вопрос с разъяснением смыслов не поставлен на должный уровень, поэтому следует чаще подключать комитеты в качестве соисполнителей, считает он.