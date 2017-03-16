Официального письма от Януковича о вводе российских войск Кремль не получал

Официальное письмо Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на Украину в администрацию президента России не поступало, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось», – цитирует его ТАСС. Показания о том, что отстраненный от должности президента Украины Янукович в марте 2014 г. просил президента Владимира Путина ввести войска на Украину, недавно дал украинской генпрокуратуре уже бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Весной 2014 г. наличие такой просьбы подтверждал постпред России в ООН Виталий Чуркин.

Слова Чуркина о наличии такого обращения Песков комментировать не стал. «Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, т. е. то, что я уже сказал», – цитирует его «Интерфакс».

22 февраля 2017 г. Янукович заявил, что вводить войска он не просил и никакого письма президенту России на этот счет не было. «Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, – цитирует его ТАСС. – Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий». Главной целью он тогда считал «остановить банды нелегалов (незаконных вооруженных формирований. – ТАСС), которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». «Вот это была моя цель. Она, может быть, эмоциональная, но я искал способы защиты для людей», – заключил Янукович.

3 марта 2014 г. Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что уполномочен сообщить, что Путин получил от президента Украины Виктора Януковича обращение с просьбой использовать российские войска для восстановления законности и защиты населения Украины. Он зачитал это обращение и показал членам Совбеза его фотокопию.

«Сегодня я уполномочен сообщить также следующее. Президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича. Я цитирую. Заявление президента Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю: события на майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам», – цитирует Чуркина «РИА Новости». Стенограмма заседания есть на сайте СБ ООН, есть и видеозапись этого выступления. – В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 г.», – процитировал он обращение Януковича, заявляющего о своей легитимности как главы государства.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 17 января 2017 г. заявил, что его ведомство через постпредство Украины в ООН получило заверенную в ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 г. с просьбой ввести российские войска на Украину. Об этом сообщало УНИАН.