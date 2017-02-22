Янукович не просил Путина ввести войска на Украину

Показания о том, что Янукович в марте 2014 г. просил президента Владимира Путина ввести войска на Украину, недавно дал украинской генпрокуратуре уже бывший депутат Госдумы Денис Вороненков

Экс-президент Украины Виктор Янукович не просил Россию вводить войска на Украину. Как передает ТАСС, он заявил это в интервью группе российских и украинских журналистов по случаю трехлетия государственного переворота на Украине. Показания о том, что Янукович в марте 2014 г. просил президента Владимира Путина ввести войска на Украину, недавно дал украинской генпрокуратуре уже бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Весной 2014 г. наличие такой просьбы подтверждал постпред России в ООН Виталий Чуркин.

22 февраля 2017 г. Янукович заявил, что вводить войска он не просил и никакого письма президенту России на этот счет не было. «Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - цитирует его ТАСС. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий». Главной целью он тогда считал «остановить банды нелегалов (незаконных вооруженных формирований. - ТАСС), которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». «Вот это была моя цель. Она, может быть, эмоциональная, но я искал способы защиты для людей», - заключил Янукович.

О том, что экс-депутат от КПРФ Вороненков дал ГПУ показания на Януковича, сначала сообщил «Коммерсантъ». По его сведениям, коммунист по собственной инициативе вышел на генпрокурора Юрия Луценко и подтвердил показания, которые до него украинскому следствию дал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сообщил о договоренностях Януковича с руководством России. Луценко еще до публикации «Коммерсанта» говорил, что по делу Януковича были допрошены два бывших российских депутата, а в конце декабря он же говорил, что некий российский депутат дал показания следствию о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска на Украину.

«Мы допросили двух депутатов Госдумы. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода российских войск на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда майдан еще стоял в центре Киева, - цитировал "Коммерсантъ" заявление Луценко телеканалу “1+1” 22 января. - Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении».

«Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом - помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Янукович - марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным. Вначале это обращение вообще писал крымский Аксенов. В России все секрет, но ничего не тайна», - подтвердил в феврале Денис Вороненков.

4 марта 2014 г. постпред России в ООН Виталий Чуркин показал членам совбеза копию обращения Януковича к Путину, сообщало «РИА Новости». «Я цитирую. Заявление президента Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю: события на майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам, - сказал тогда дипломат. - В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 г.».

Генпрокурор Луценко 17 января 2017 г. заявил, что его ведомство через постпредство Украины в ООН получило заверенную в ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 г. с просьбой ввести российские войска на Украину. Об этом сообщал УНИАН.

Януковичу в ноябре 2016 г. украинское следствие предъявило обвинение в госизмене и в пособничестве властям России «в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны». Он заявил, что готов ответить на все вопросы следователя и защищать себя в суде, не покидая России. «Известно, где я живу. Но предложение приехать мне в Киев что означает? Это игра со мной. Есть другие способы, пожалуйста. Пусть приедут следователи [в Россию], – сказал он. - Как я могу приехать на Украину. Чтобы порадовать их? Я им не доставил удовольствия меня убить в тот период времени, а сейчас это просто фарс».

По его мнению, сейчас уголовное дело в его отношении пытаются «сфальсифицировать, в том числе с участием некоторых бывших российских политиков, я бы сказал – клоунов».

Населению Донбасса в марте 2014 г., по словам Януковича, угрожали тяжелая техника, авиация и незаконные «добровольческие батальоны националистов», которые направили на восток Украины люди, «которые совершили государственные переворот». Ему известно, что все это происходило «при большой поддержке западных стран и США», «сегодня мы знаем, что это щедро финансировалось, оплачивалось различными международными фондами», заявил Янукович. В частности, тогдашний посол США Джеффри Пайетт поддержал действия киевских властей. В связи с этим Янукович попросил президента США Дональда Трампа дать юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время событий «евромайдана» трехлетней давности.

Также экс-президент предложил провести референдум о статусе Донбасса, если нынешнее руководство Украины не выполнит минских соглашений. Еще он считает нужным включить в «нормандский формат» переговоров об урегулировании на Украине «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса». При этом он высказался против отделения Донбасса и нарушения территориальной целостности Украины. Единственным выходом он считает компромисс, хотя «так просто все забыть не получится». Сам он готов будет вернуться на родину и принять участие в восстановлении Украины. Для расследования преступлений, совершенных с ноября 2013 г. по февраль 2014 г., Янукович предложил создать специальную независимую комиссию Совета Европы, которая бы контролировала следственные действия (по ТАСС и «Интерфаксу).

«Не Виктору Януковичу, находящемуся на Украине под судом, требовать расследований, - заявил на это источник "Коммерсанта", близкий к ГПУ. - Генпрокурор Украины Юрий Луценко специально ездил в Гаагу и передал на рассмотрение суда материалы по преступлениям Януковича против майдана. Апелляции Януковича к Совету Европы выглядят смехотворно».