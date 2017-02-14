Экс-депутат Госдумы стал украинцем и дал показания против Януковича

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков 6 декабря получил гражданство Украины - через два дня после того, как истекли его депутатские полномочия. Как пишет «Новая газета», он сам рассказал это в интервью censor.net.ua. Также он подтвердил, что дал показания Генпрокуратуре Украины на бывшего президента Виктора Януковича.

«Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом - помочь своей стране и изобличить этого негодяя. [...] Янукович — марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным. Вначале это обращение вообще писал крымский Аксенов. В России все секрет, но ничего не тайна», — цитирует депутата «Новая газета».

«Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу», - заявил «Интерфаксу» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин со ссылкой на собственные «ответственные» источники. По его мнению, тот факт, что Вороненков подтвердил свое полученное недавно украинское гражданство, многое объясняет. Он напомнил, что бывший депутат пробыл в Компартии всего несколько лет и «сам себя подобным поведением исключил из КПРФ». Компартия запросит эту информацию.

Если подтвердится, что у Вороненкова второе гражданство, он будет исключен из партии, заявил ТАСС секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он сослался на закон о политических партиях, по которому человек, который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членство в рядах политических партий.

Также Афонин полагает, что интервью Вороненкова censor.net - подлинное, а не фейк. «Я думаю, что мы от имени руководства партии подготовим какое-то заявление по этому поводу, потому что это плоскость не юридическая, а политическая», - сказал секретарь ЦК КПРФ.

О том, что Вороненков дал ГПУ показания по делу Януковича, в конце января сообщил «Коммерсантъ». Он «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича», заявил источник газеты, близкий к ГПУ. По сведениям «Коммерсанта», Вороненков подтвердил показания, которые до него следствию дал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сообщил о договоренностях Януковича с руководством России. Генпрокурор Юрий Луценко недавно заявил, что по делу Януковича были допрошены два бывших российских депутата.

Экс-президенту в ноябре было предъявлено обвинение в госизмене и в пособничестве властям России «в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны». В конце декабря Луценко заявлял, что некий российский депутат дал показания следствию о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска на Украину.