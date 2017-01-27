КПРФ проверит информацию о помощи экс-депутата Вороненкова следствию в деле Януковича

В КПРФ проверят информацию «Коммерсанта» о том, что член партии, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков дал украинскому следствию показания на экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в госизмене. Это ТАСС сообщил зампредседателя ЦК КПРФ депутат Владимир Кашин. «Будем смотреть», - сказал он.

«Во-первых, сомнительно, что Вороненков туда уехал, а во-вторых, какие он может дать показания - он не настолько близко знаком с Януковичем. Может быть, он может выразить какую-то точку зрения, но я думаю, что это, по большому счету, очередная "утка". Сомневаюсь, что он давал какие-то показания ГПУ», - сказал Кашин.

Про Вороненкова он сказал, что тот - «человек военный, системный, достаточно закрыт». «Вместе с тем я думаю, что он достаточно взвешен, чтобы не говорить глупостей», - добавил Кашин. Он также напомнил, что сначала Вороненков был только членом фракции КПРФ в Думе, а в партию вступил позднее.

«Мы допросили двух депутатов Госдумы. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода российских войск на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева, - цитирует "Коммерсантъ" заявление Луценко телеканалу “1+1” 22 января. - Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении».