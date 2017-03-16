Общественники учредили для президента новый штаб

Поддерживать малый и средний бизнес на муниципальном уровне, бороться с местными «кущевками», сделать местные власти прозрачными - такие задачи ставят перед собой организаторы Общественного штаба реализации президентских программ, презентация которого состоялась в четверг. Согласно указу Владимира Путина, к 2020 г. доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна увеличиться в 2,5 раза до 50%, но сегодня указ президента на муниципальном уровне не выполняется из-за слияния бизнеса и власти, с чем и намерены бороться создатели нового проекта.

«Органы местного самоуправления умеют только отчитываться, половина фирм в муниципалитетах принадлежит одним и тем же чиновникам или их близкому кругу, мы не согласны с таким порядком вещей», - заявил председатель оргкомитета Общественного штаба, адвокат Московской коллегии адвокатов Кирилл Иванов. Его коллеги по штабу намерены провести мониторинг деятельности муниципальных властей в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы выявить проблемные территории для бизнеса и нарушения местных чиновников, о которых они сообщат в местную прокуратуру.

Помимо этого Общественный штаб планирует принять участие в муниципальных выборах в Москве в сентябре 2017 г., на которых планирует закрыть своими кандидатами треть округов, сообщила директор Центра эффективных политических коммуникаций Надежда Муравьева. По ее словам, эти выборы «штабисты» хотят использовать для изменения ситуации изнутри. К осени у штаба будет 500 местных отделений и 75 региональных организаций. Финансирование будет вестись на средства вовлеченных в деятельность организации предпринимателей, уверяют авторы проекта.

Конкурентом Общероссийского народного фронта (ОНФ), который тоже контролирует исполнение президентских указов, Общественный штаб не будет, заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», политолог и член Общественной палаты Сергей Марков, хотя пересечение интересов всегда бывает в живой работе, тем более в общественных программах. Если же Общественный штаб докажет свою эффективность, то он будет принимать активное участие в президентской кампании 2018 г., надеется Марков.

По мнению политолога Михаила Виноградова, на самом деле новый Общественный штаб мало чем отличается от ОНФ. Но статус ОНФ обеспечивается не столько реальным уровнем его активности, сколько регулярным участием в его мероприятиях президента Владимира Путина, напоминает эксперт: «В этом с ним пока сложно конкурировать, а во всем остальном делать более качественные продукты, чем у ОНФ, можно и малыми силами». При этом возникают и отрицательные моменты, считает Виноградов. Во-первых, происходит забивание всей повестки дня исключительно темой президентских выборов — а это трудно будет качественно делать в течение всего года. А во-вторых, вместо демонстрации расширения коалиции в поддержку власти за счет новых страт налицо присутствие в медийном поле многочисленных пропрезидентских активистов, неразличимых между собой ни по стилю, ни по контенту, ни по интонации, констатирует эксперт.

Что же касается муниципальных выборов, то шансы их выиграть у «штабистов» невысоки, считает Виноградов: «Cначала понадобится недвусмысленный сигнал местным элитам со стороны федеральной власти по поводу того, кто это вообще такие. Но даже с этим сигналом предстоит понимать, как себя вести - реально искать кандидатов, для чего требуется мощнейшая сеть по всей стране, или предлагать свою франшизу кандидатам, подпадающим под какие-то критерии, которые тоже должны быть понятны».