Московский арбитраж может возглавить соратник Сергея Кириенко
- Анастасия Корня
- / Ведомости
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила, что на следующей неделе планирует рассмотреть заявление об отставке председателя Арбитражного суда Москвы Сергея Чучи. Его полномочия истекают в апреле, и претендовать на второй срок он не будет: единственный кандидат на эту должность, как следует из опубликованной повестки предстоящего заседания, – председатель Арбитражного суда Татарстана Николай Новиков.
Чуча был назначен председателем московского арбитража в 2010 г. (до этого он возглавлял Арбитражный суд Омской области) и проработал всего один срок из двух возможных. Но шансов на переназначение у него не было, уверен собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе, слишком часто подчиненные Чучи оказывались замешаны в скандалах, в том числе коррупционных. В 2012 г. судья московского арбитража Елена Золотова жаловалась на давление руководства суда председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а судья Александр Иванов – Совету судей. В 2013 г. судья Ирина Баранова оказалась замешана в деле о рейдерском захвате здания и сбежала в США, а в 2016 г. полномочия сразу двух судей Арбитражного суда Москвы – Вадима Сторублева и Игоря Корогодова были приостановлены, так как их заподозрили во взятке.
Судья Конституционного суда Сергей Казанцев не согласился с решением коллег, допустивших возможность конфискации орудия преступления в случае прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Конфискация имущества без приговора суда нарушает конституционные права граждан, пишет судья в своем особом мнении.
В отличие от Чучи его потенциальный преемник имеет понятное в системе резюме и является фигурой компромиссной с точки зрения интересов различных групп влияния, рассуждает другой собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе. В частности, в начале нулевых годов он успел поработать с нынешним первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, который тогда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе: с 2000 по 2001 г. Новиков служил начальником юридического отдела аппарата приволжского полпредства, а потом – заместителем начальника окружного управления Минюста. В 2004 г. он был назначен председателем Арбитражного суда Самарской области и проработал на этом посту два срока. Следующим шагом в его карьере стало назначение в Татарстан, где Новиков тоже оказался единственным кандидатом: двух претендовавших на эту должность зампредов Верховного суда республики, ранее одобренных ВККС, отклонила кадровая комиссия при президенте России.
Предстоящая замена председателя московского арбитража уже не первая кадровая перестановка в руководстве арбитражных судов столицы, где происходит смена кадров, призванных в свое время Антоном Ивановым, председателем ликвидированного в 2014 г. Высшего арбитражного суда. При этом замена далеко не всегда дается легко: так, кресло председателя Федерального арбитражного суда Московского округа пустовало год, конкурс на эту должность объявляли дважды и в итоге рекомендацию получили сразу два претендовавших на эту должность кандидата – редчайший случай в практике работы ВККС. Такое решение было принято по настоянию Верховного суда, где ссылались на необходимость иметь запасную кандидатуру, дабы избежать случайностей.