Московский арбитраж может возглавить соратник Сергея Кириенко

Чуча был назначен председателем московского арбитража в 2010 г. (до этого он возглавлял Арбитражный суд Омской области) и проработал всего один срок из двух возможных

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила, что на следующей неделе планирует рассмотреть заявление об отставке председателя Арбитражного суда Москвы Сергея Чучи. Его полномочия истекают в апреле, и претендовать на второй срок он не будет: единственный кандидат на эту должность, как следует из опубликованной повестки предстоящего заседания, – председатель Арбитражного суда Татарстана Николай Новиков.

Чуча был назначен председателем московского арбитража в 2010 г. (до этого он возглавлял Арбитражный суд Омской области) и проработал всего один срок из двух возможных. Но шансов на переназначение у него не было, уверен собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе, слишком часто подчиненные Чучи оказывались замешаны в скандалах, в том числе коррупционных. В 2012 г. судья московского арбитража Елена Золотова жаловалась на давление руководства суда председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а судья Александр Иванов – Совету судей. В 2013 г. судья Ирина Баранова оказалась замешана в деле о рейдерском захвате здания и сбежала в США, а в 2016 г. полномочия сразу двух судей Арбитражного суда Москвы – Вадима Сторублева и Игоря Корогодова были приостановлены, так как их заподозрили во взятке.

Особое мнение Судья Конституционного суда Сергей Казанцев не согласился с решением коллег, допустивших возможность конфискации орудия преступления в случае прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Конфискация имущества без приговора суда нарушает конституционные права граждан, пишет судья в своем особом мнении.

В отличие от Чучи его потенциальный преемник имеет понятное в системе резюме и является фигурой компромиссной с точки зрения интересов различных групп влияния, рассуждает другой собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе. В частности, в начале нулевых годов он успел поработать с нынешним первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, который тогда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе: с 2000 по 2001 г. Новиков служил начальником юридического отдела аппарата приволжского полпредства, а потом – заместителем начальника окружного управления Минюста. В 2004 г. он был назначен председателем Арбитражного суда Самарской области и проработал на этом посту два срока. Следующим шагом в его карьере стало назначение в Татарстан, где Новиков тоже оказался единственным кандидатом: двух претендовавших на эту должность зампредов Верховного суда республики, ранее одобренных ВККС, отклонила кадровая комиссия при президенте России.

Предстоящая замена председателя московского арбитража уже не первая кадровая перестановка в руководстве арбитражных судов столицы, где происходит смена кадров, призванных в свое время Антоном Ивановым, председателем ликвидированного в 2014 г. Высшего арбитражного суда. При этом замена далеко не всегда дается легко: так, кресло председателя Федерального арбитражного суда Московского округа пустовало год, конкурс на эту должность объявляли дважды и в итоге рекомендацию получили сразу два претендовавших на эту должность кандидата – редчайший случай в практике работы ВККС. Такое решение было принято по настоянию Верховного суда, где ссылались на необходимость иметь запасную кандидатуру, дабы избежать случайностей.