Правительство разрешило исправлять судебные ошибки

Законопроект бывшего депутата от «Единой России» Владимира Поневежского, разрешающий в исключительных случаях председателю Верховного суда забирать для изучения любое дело и требовать его пересмотра, поддержан комиссией по законопроектной деятельности правительства в понедельник. В Белом доме согласны с тем, что наделение председателя Верховного суда и его заместителя такими полномочиями позволит эффективно устранять судебные ошибки в отношении тех подсудимых, которые по каким-то причинам не обратились в вышестоящие инстанции. В 2016 г. на Совете судей председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявлял о подготовке такого законопроекта. Право надзорного производства без жалобы, по его словам, необходимо «в случае фундаментальных нарушений принципов правосудия».

С одной стороны, вроде бы все понятно: есть незаконное решение, надо его отметить, поэтому давайте дадим такую возможность, говорит партнер юридической компании «Юст» Александр Боломатов. Но бывают случаи, когда вопрос о такой отмене встает через 10 лет, и существует мнение, что возможность отмены убивает понятие правовой определенности, говорит юрист. По его мнению, принятые решения не должны отменяться спустя длительные сроки – это признак незрелости судебной системы, судебная система не должна допускать ошибок изначально.

Идея законопроекта хорошая и здравая, но правовая неопределенность действительно возникает из-за сроков, в которые дело может быть истребовано руководителями Верховного суда, отмечает адвокат бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. По его мнению, это реакция на последние громкие судебные дела вроде дела активиста Ильдара Дадина, напоминает адвокат. «Речь о том, чтобы суды исправляли ляпы сами, без окрика Конституционного суда. Но всегда должна быть оговорка на правоприменение нормы, ведь речь идет не только о смягчении, приговор может быть пересмотрен в любую сторону», – говорит адвокат. В итоге может выйти так, что те, кто получил два года, после пересмотра получат 10 лет, опасается он. Бороться с проблемой нужно другими методами, например повышением квалификации судейского корпуса: не стоит брать в судьи секретарей, получивших заочное образование, говорит Леонтьев.