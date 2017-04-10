Безопасность и право
Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Бизнесменам нужны гарантии от дел

Как защитить бизнес от уголовного преследования

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает возбуждать дела только с согласия прокурора
Борис Титов настаивает на реформе уголовного и уголовно-процессуального закона
Борис Титов настаивает на реформе уголовного и уголовно-процессуального закона
Юрий Тутов / PhotoXPress

Уголовное преследование бизнеса остается средством коррупционного давления на предпринимателей и разрешения хозяйственных споров. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Ведомости» ознакомились с документом). Доклад, как ожидается, в конце апреля будет вынесен на общественное обсуждение, а в конце мая представлен президенту.

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