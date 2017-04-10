Как защитить бизнес от уголовного преследования

Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Бизнесменам нужны гарантии от дел

Уголовное преследование бизнеса остается средством коррупционного давления на предпринимателей и разрешения хозяйственных споров. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Ведомости» ознакомились с документом). Доклад, как ожидается, в конце апреля будет вынесен на общественное обсуждение, а в конце мая представлен президенту.