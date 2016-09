«Если Хиллари победит, нашей нации конец»

Мы планировали пообедать с Роджером Стоуном в Club 21, знаменитом манхэттенском ресторане, где он завсегдатай. Но у 64-летнего Стоуна выдался сумасшедший день. Его друг Пол Манафорт только что подал в отставку с поста руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа: его заподозрили в том, что он мог получить миллионы долларов вознаграждения, консультируя пророссийскую партию на Украине (речь идет о Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича. – «Ведомости»).

Стоун, один из старейших доверенных лиц Трампа, в марте лично советовал ему нанять Манафорта, чтобы сделать предвыборную кампанию более профессиональной. А теперь вынужден разбираться с последствиями. Когда я вхожу в двери Club 21, звонит сотовый. Это Стоун: «Берите такси и приезжайте в мой район».

Через 20 минут я сижу за угловым столиком Beach Cafe, бургерной в Верхнем Ист-Сайде, среди постоянных посетителей которой актриса Лайза Миннелли и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Клетчатые скатерти и необычные прически гостей делают заведение идеальным для съемок какой-нибудь сцены из IV части «Крестного отца». «Это традиционное место знаменитостей, которые не хотят привлекать к себе особого внимания», – рассказывает хозяин заведения Дэйв Гудсайд. Он тщательно выбрал для меня столик. На стене висит первая полоса New York Post за прошлый август со статьей об отставке Стоуна с поста политического советника Трампа. Сейчас он выступает в роли главного неформального консультанта экс-звезды реалити-шоу (Трамп был ведущим реалити-шоу «Кандидат». – «Ведомости»).

«Я подумал, не отменить ли ланч, – говорит появившийся пару минут спустя Стоун. – Но потом решил: а почему собственно?»

Подтянутый, в сшитом на заказ льняном пиджаке и шелковом синем галстуке, похожем на те, что были популярны в ночных клубах 1970-х, Стоун резко выделяется на фоне остальных посетителей. Седина подчеркивает пронзительную голубизну глаз.

Я немало слышал о его манере общения – свирепого пса, так что я настороже. В 1972 г. он работал, по его словам, «грязным обманщиком» в комитете по переизбранию президента Ричарда Никсона, чья деятельность закончилась «Уотергейтом». Стоун был вашингтонским лоббистом в 1980-х и 1990-х и с тех пор в курсе политических махинаций. Он написал книги «Джеб и преступная семья Бушей» (2016), «Война Клинтонов против женщин» (2015) и «Человек, который убил Кеннеди: дело против Линдона Джонсона» (2013).

Я интересуюсь, не притворялся ли Стоун, когда в прошлом году покинул Трампа с его избирательной кампанией. «Вы немного преувеличиваете», – говорит Стоун, чей темп речи напоминает мне футбольного комментатора. Как и Трамп, он привык рубить воздух, обозначая конец фразы, и делает это быстро и яростно. «Я не разделяю видение Трампа, как подать свою кандидатуру. Он никогда не делал опросов общественного мнения, он все время палил наобум: ни аналитики, ни целеполагания, ни каким-либо образом проплаченных медиаресурсов. Он решил пойти ва-банк и сделал ставку на коммуникационную стратегию, состоящую в том, чтобы давать столько интервью, сколько можно вместить в сутки, и обставлять свои митинги как медиасобытия, заманивая на них кабельные телеканалы – чтобы они освещали его выступления так, будто мы заплатили миллионы долларов», – рассуждает Стоун. Это стало причиной его короткой ссоры с Трампом. Вспоминая об этом, Стоун признает, что был не прав.

«Только красивые люди»

