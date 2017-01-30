Международная жизнь

«Протекционисты всегда проигрывают»

Апологет Brexit, депутат Европарламента от Великобритании Дэниел Хэннон рассказывает о возможных соглашениях и компромиссах с ЕС и преимуществах прямой демократии
Дэниел Хэннан, депутат Европарламента от Великобритании
Дэниел Хэннан, депутат Европарламента от Великобритании
J. Scott Applewhite / AP

Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений», – сказал британский философ Бертран Расселл (1872–1970) о популистской волне 1930-х. Если, как считает измученная британская либеральная элита, любой сторонник Brexit преисполнен самоуверенности, то Дэниел Хэннан, член Европарламента от британских консерваторов, точно возглавляет их список. Он корифей евроскептиков, а на самокритику способен примерно как на двойное сальто назад.

Полистайте любую из велеречивых книг Хэннана, и вы наткнетесь на идеальный сценарий Brexit. В его мире облака разногласий расступаются, солнце парламентаризма сияет и мы бодро шагаем в светлое будущее.

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«Возможно, я строил планы на случай [Brexit] дольше, чем кто-либо еще», – сказал он мне в какой-то момент во время ланча. А позже добавил: «На мой взгляд, в мире много иррационального пессимизма».

Некоторые политики вызывают или любовь, или ненависть. Хэннан – это как иглоукалывание: вы либо верите в него, либо нет – и, если нет, то это болезненно. В либеральном журнале New Statesman есть постоянная колонка в духе «В чем Дэниел Хэннан явно ошибся на этой неделе?», но надо признать, что материала для нее не хватает.

Даже некоторые единомышленники Хэннана опасаются его одержимости. Лидеры движения за выход из ЕС Vote Leave насмешливо отзываются о нем как о «величайшем спорщике в мире» и не пустили на ключевые теледебаты. «Мы пытались держать его подальше от важных решений», – признался один из них.

Тем не менее 45-летний Хэннан, без сомнения, был в центре судьбоносного для британцев решения. В начале 1990-х гг., когда он только начинал политическую карьеру как активист студенческого движения, выход из ЕС был требованием маргиналов. Хэннан помог превратить эту идею в один из основных лозунгов консерваторов. «Он убеждал членов консервативной партии одного за другим, – рассказывает его друг. – У него талант убеждать людей так, что они не осознают, что их переубедили». Я не очень понимаю, как это они «не осознают», – встречал я коротко стриженных людей в костюмах и с именными бейджами, которые выглядели менее пылкими проповедниками.

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