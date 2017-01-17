Мэй раскрыла схему выхода Великобритании из ЕС

По словам Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента

На этих заявлениях фунт показал максимальный рост с 2008 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания не может оставаться в рамках единого европейского рынка. Она заявила, что необходимо положить конец спекуляции, что Лондон может использовать «мягкий» вариант Brexit. Премьер-министр подчеркнула, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС и выстроить новые отношения с ЕС.

Мэй добавила, что будет добиваться равноправного партнерства с ЕС, но отметила, что за основу сотрудничества не будут приниматься модели, которые уже используются другими странами, имеющими соглашения о свободной торговле с ЕС.

По словам Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента. Премьер-министр отметила, что двухлетний процесс выхода страны из ЕС она планирует начать до конца марта.

На этих заявлениях фунт показал рекордный рост с 2008 г. Фунт на 15.56 мск рос по отношению к доллару на 2,4%, до $1,2333 за фунт, к евро - на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.

В сегодняшнем выступлении Мэй подчеркнула, что Великобритания не откажется от европейских ценностей. «Мы выходим из Евросоюза, но мы не покидаем Европу», - сказала она. По ее словам, Лондон продолжит выполнять обязательства перед европейскими партнерами после прекращения членства в ЕС. Она также пообещала, что Великобритания сохранит сотрудничество с европейскими разведслужбами.

В ноябре 2016 г. министр финансов Великобритании Филип Хэммонд выступил с ежегодным осенним обращением к парламенту, которое содержит новые экономические прогнозы и планы правительства.

Из-за решения британцев выйти из ЕС экономика страны вырастет лишь на 1,4% в 2017 г. и 1,7% в 2018 г., заявил Хэммонд. В марте, когда министр финансов представляет парламенту бюджет, рост ВВП ожидался на уровне 2,2 и 2,1% соответственно. Однако прогноз на текущий год улучшен с 2 до 2,1%. В итоге Brexit обойдется экономике в потерянные 2,4 процентного пункта в ближайшие пять лет.