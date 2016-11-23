Великобритания ухудшила экономический прогноз из-за Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в среду выступил с ежегодным осенним обращением к парламенту. Оно стало первым с тех пор, как в июне на референдуме страна проголосовала за выход из Евросоюза, и содержит новые экономические прогнозы и планы правительства.

Из-за решения британцев выйти из ЕС экономика страны вырастет лишь на 1,4% в 2017 г. и 1,7% в 2018 г., заявил Хэммонд. В марте, когда министр финансов представляет парламенту бюджет, рост ВВП ожидался на уровне 2,2 и 2,1% соответственно. Однако прогноз на текущий год улучшен с 2 до 2,1%. В итоге Brexit обойдется экономике в потерянные 2,4 процентного пункта в ближайшие пять лет.

Из-за этого ухудшится бюджетная и долговая ситуация. Ранее Хэммонд отказался от цели своего предшественника Джорджа Осборна ликвидировать бюджетный дефицит к 2020 г., когда состоятся следующие всеобщие выборы. В среду он заявил, что теперь к этому времени ожидается не профицит бюджета, а дефицит на уровне 21,9 млрд фунтов ($27,2 мрд) из-за снижения налоговых поступлений на фоне замедления экономики. Сбалансировать бюджет правительство будет пытаться в начале следующего десятилетия. «Здравая бюджетная политика остается ключевым фактором, необходимым для сохранения доверия рынков и восстановления здоровья экономики в долгосрочной перспективе», – заявил Хэммонд.

Министр «разрушил надежды на приостановку процесса бюджетной консолидации на то время, что экономика пытается приспособиться к последствиям Brexit», написал Сэмюел Томз из Pantheon. Конца политике бюджетной экономии не предвидится: несмотря на предложение некоторых мер поддержки, министерствам придется и дальше сокращать расходы, считает Люси О’Кэрролл из Aberdeen Asset Management.

Чтобы поддержать экономику, прежде всего в регионах, повысить производительность и сделать новые инвестиции в инфраструктуру, правительство планирует в ближайшие пять лет занять дополнительно 23 млрд фунтов. «Наша задача – сделать экономику устойчивой на фоне выхода из ЕС и подготовленной к последующему переходу», – заявил министр. Акции транспортных компаний National Express Group и FirstGroup подорожали на 1,6% на заявлении Хэммонда о намерении инвестировать дополнительно 1,1 млрд фунтов в региональные транспортные сети, однако затем растеряли большую часть роста, сообщает Bloomberg.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании выросла на девять базисных пунктов до 1,45% после того, как Хэммонд объявил об увеличении долга и займов правительства. Ожидается, что госдолг вырастет до 90% ВВП в 2017 г., а затем начнет снижаться. Всего же правительству в следующие пять лет придется занять 122 млрд фунтов.

Курс фунта снизился на 0,4% до $1,2379.

Хэммонд подтвердил обещание премьер-министра Терезы Мэй и предыдущего правительства снизить ставку налога на прибыль компаний с нынешних 20% до 17% к 2020 г. Это нужно для того, чтобы Великобритания оставалась привлекательной для крупных компаний и после выхода из ЕС, из-за которого расположенные в стране компании могут лишиться свободного доступа к единому европейскому рынку. При ставке в 17% у Великобритании будет самый низкий налог на прибыль среди стран «большой двадцатки».

Ее, правда, могут обойти США – избранный президент Дональд Трамп обещал снизить налог на прибыль с 35 до 15%. Разговоры о возможном снижении налогов ради привлечения инвестиций ведутся и в других странах, которые начинают состязаться в этом вопросе, пишет The Wall Street Journal. Это происходит на фоне стремления США и ЕС закрыть налоговые лазейки. «Как только эти лазейки будут закрыты, основным способом конкуренции между странами будет снижение налога на прибыль. Так что этот тренд продолжится», – считает партнер юридической фирмы Chiomenti Паоло Джакометти.