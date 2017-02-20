«Юрфирма – очень простой бизнес»

Управляющий партнер юрфирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Джон Квинн объясняет, почему расширяет российскую практику, рассуждает о «многообещающих идеях» Трампа и рассказывает, в каком состоянии спор о бренде «Столичная» в США

Офис в Москве крупнейшая американская юрфирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan открыла пять лет назад. Но до недавнего времени российскому бизнесу ее юристы помогали решать проблемы преимущественно за рубежом. После приезда управляющего партнера Джона Квинна в Москву компания решила поменять стратегию и больше представлять своих клиентов и в российских судах. В интервью «Ведомостям» Квинн рассказывает, почему наши крупные бизнесмены предпочитают судиться в Лондоне, сложно ли представлять клиентов, которые ведут дела «по понятиям», и какими ему видятся перспективы фирмы на российском рынке.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP Юридическая фирма

Партнеры: Джон Квинн (Управляющий партнер), Уильям Эркарт, Эрик Эмануэл, Кэтлин Салливан.

Выручка (2016 г.) – $1,2 млрд.

Прибыль в расчете на партнера (2015 г.) – $4,4 млн.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP – крупнейшая юрфирма, специализирующаяся на судебных процессах и арбитражных разбирательствах. Насчитывает более 700 юристов в 10 странах мира. Участвовала более чем в 2500 судебных процессах и арбитражных разбирательствах, из которых выиграла больше 88%.

– Кому вы отдали свой голос на выборах президента США?

– Я воспользуюсь пятой поправкой (право не свидетельствовать против себя. – «Ведомости») Конституции США (смеется).

– Но вы разделяете какие-то из идей Дональда Трампа?

– У него есть многообещающие идеи, о которых он говорил и уже воплощает, интересно посмотреть, как они будут реализованы. Но, с другой стороны, он может создать реальные проблемы, посмотрите, какой хаос по всей стране вызвал его указ о запрете на въезд мигрантов, это настоящий провал. Мне кажется, это решение было принято непрофессионально, это прекрасный пример того, что он не понимает, как работает Вашингтон. Одним росчерком пера нельзя принимать такие решения.

– Из-за этого указа против правительства уже были поданы иски. Вы бы взялись за это дело и стали бы представлять Белый дом?