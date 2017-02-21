«Мы чрезвычайно обеспокоены возможными действиями России»

Во вторник для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москву приехала министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем. Корреспондент «Ведомостей» смогла взять у нее интервью

Корреспондент «Ведомостей» в эксклюзивном интервью узнала у министра иностранных дел Швеции Марго Вальстрем, насколько она доверяет Москве, как работается с Лавровым и удается ли шведам оставаться нейтральными в такое неспокойное время.

– Еще на прошлой неделе в интервью The Financial Times вы говорили, что страны Прибалтики «сильно напуганы возможными действиями России», и впервые за несколько десятилетий обменялись военными атташе с Норвегией. Однако накануне встречи с Лавровым вы заявили, что Россия не представляет для шведов угрозы. Почему вы так резко поменяли тон всего за неделю?

– Я никогда не говорила, что Россия представляет прямую военную угрозу Швеции, и мы не считаем себя чьей-то мишенью, однако страны Прибалтики так не думают и, конечно, если какой-то конфликт там произойдет, то мы не сможем остаться в стороне.

– В январе Швеция заняла место непостоянного члена в Совете безопасности ООН, Сирия, без сомнения, останется там центральной темой повестки. Вы также гораздо чаще посещаете Киев, а не Москву. Насколько, с вашей точки зрения, надежным партнером является Россия в разрешении этих двух конфликтов — на Украине и в Сирии?

– Ответом на этот вопрос станут действия самой России, а многие из них вызывают у нас искреннее беспокойство, например то, как здесь обращаются с журналистами, или то, что на НКО ставят клеймо иностранных агентов, Россия через это подрывает их деятельность. Как, например, Совет министров северных стран, который в России работал аж 20 лет, вдруг стал этим самым иностранным агентом? Вот такая политика, как нам кажется, совсем не туда ведет.

– А как вы все-таки оцениваете деятельность России на международной арене?

– Мы никогда не скрывали, что хотим увидеть основания для снятия санкций. Что касается Сирии, то мы каждый раз обсуждаем, что нужно для перемирия и доставки гуманитарной помощи. Бомбежки больниц, дорог и гуманитарных грузов сюда точно не входят. Мы внимательно это отслеживаем, и есть свидетельства, что русские нарушают перемирие и мешают доставкам гуманитарных грузов, но мы также следим, чтобы эти свидетельства имели доказательную базу. Как раз в СБ ООН мы это активно обсуждаем, Сергей Лавров о нашей позиции знает, и в целом атмосфера там благоприятная.

– Дональд Трамп, Brexit, Сирия, Украина и отношения с Россией — насколько более уязвимыми чувствуют себя в таком шатком мире шведы, визитной карточкой которых на протяжении более двух столетий был нейтралитет?

– Не нейтралитет, а неприсоединение к военным союзам. Наша политика безопасности покоится на трех столпах. Первый — гибкое сотрудничество с соседями — странами Скандинавии, Прибалтики, Великобританией, Германией, США. Второй — как раз неприсоединение к военным союзам, и сейчас это очень удобная позиция, потому что вообще не понятно, что будет с НАТО. И третий — наша собственная оборона, ее бюджет мы уже повысили и будем в этом направлении дальше работать. Это наша лучшая защита, и даже в такое неспокойное время опора у нас та же.