Безопасность и право

День народного единства в Москве

В шествии «Мы едины!», по подсчетам полиции, участвовали больше 80 000 человек
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В Москве проходит акция, приуроченная ко Дню народного единства.
А. Гордеев / Ведомости
В Москве проходит акция, приуроченная ко Дню народного единства.
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В шествии «Мы едины!» в центре столи, по подсчетам полиции, участвовали больше 80 000 человек
А. Гордеев / Ведомости
В шествии «Мы едины!» в центре столи, по подсчетам полиции, участвовали больше 80 000 человек
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Шествие началось в 10.30 от Пушкинской площади, его участники по Тверской дошли до Манежной площади
А. Гордеев / Ведомости
Шествие началось в 10.30 от Пушкинской площади, его участники по Тверской дошли до Манежной площади
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В 11.00 на пересечении Тверской, Охотного ряда и Моховой начался концерт
А. Гордеев / Ведомости
В 11.00 на пересечении Тверской, Охотного ряда и Моховой начался концерт
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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  • В Москве проходит акция, приуроченная ко Дню народного единства.
  • В шествии «Мы едины!» в центре столи, по подсчетам полиции, участвовали больше 80 000 человек
  • Шествие началось в 10.30 от Пушкинской площади, его участники по Тверской дошли до Манежной площади
  • В 11.00 на пересечении Тверской, Охотного ряда и Моховой начался концерт
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