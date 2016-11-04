День народного единства в Москве
В шествии «Мы едины!», по подсчетам полиции, участвовали больше 80 000 человек
В Москве проходит акция, приуроченная ко Дню народного единства.
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В шествии «Мы едины!» в центре столи, по подсчетам полиции, участвовали больше 80 000 человек
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Шествие началось в 10.30 от Пушкинской площади, его участники по Тверской дошли до Манежной площади
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В 11.00 на пересечении Тверской, Охотного ряда и Моховой начался концерт
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