Международная жизнь

В Вашингтоне проходит репетиция инаугурации Дональда Трампа

Церемонию в Капитолии готовят военные
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За несколько дней до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Белом доме проходит репетиция принятия присяги. Трамп станет 45-м президентом США после того, как примет присягу в эту пятницу 20 января
Patrick Semansky / AP
За несколько дней до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Белом доме проходит репетиция принятия присяги. Трамп станет 45-м президентом США после того, как примет присягу в эту пятницу 20 января
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Рабочие устанавливают флаг США перед Капитолием
Patrick Semansky / AP
Рабочие устанавливают флаг США перед Капитолием
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В репетиции принимает участие почетный караул (на фото), состоящий из разных частей вооруженных сил США, военный оркестр и другие военнослужащие
Manuel Balce Ceneta / AP
В репетиции принимает участие почетный караул (на фото), состоящий из разных частей вооруженных сил США, военный оркестр и другие военнослужащие
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Во время тестовых прогонов роль избранного президента играет сержант-майор Григорий Лоури, а военный специалист Сара Корри играет роль его супруги Мелании Трамп
J. David Ake / AP
Во время тестовых прогонов роль избранного президента играет сержант-майор Григорий Лоури, а военный специалист Сара Корри играет роль его супруги Мелании Трамп
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Военный оркестр проходит мимо дублеров Трампа, избранного вице-президента Майка Пенса и их супруг
Kevin Lamarque / REUTERS
Военный оркестр проходит мимо дублеров Трампа, избранного вице-президента Майка Пенса и их супруг
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Положение, которое Трамп займет на сцене во время принятия присяги, точно вымеряется заранее
Patrick Semansky / AP
Положение, которое Трамп займет на сцене во время принятия присяги, точно вымеряется заранее
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Репетиция парада военных США, который пройдет на церемонии
Mike Theiler / REUTERS
Репетиция парада военных США, который пройдет на церемонии
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Дублер Трампа генерал-майор Григорий Лоури
Carlos Barria / REUTERS
Дублер Трампа генерал-майор Григорий Лоури
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Военнослужащие на репетиции церемонии инаугурации
Carlos Barria / REUTERS
Военнослужащие на репетиции церемонии инаугурации
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  • За несколько дней до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Белом доме проходит репетиция принятия присяги. Трамп станет 45-м президентом США после того, как примет присягу в эту пятницу 20 января
  • Рабочие устанавливают флаг США перед Капитолием
  • В репетиции принимает участие почетный караул (на фото), состоящий из разных частей вооруженных сил США, военный оркестр и другие военнослужащие
  • Во время тестовых прогонов роль избранного президента играет сержант-майор Григорий Лоури, а военный специалист Сара Корри играет роль его супруги Мелании Трамп
  • Военный оркестр проходит мимо дублеров Трампа, избранного вице-президента Майка Пенса и их супруг
  • Положение, которое Трамп займет на сцене во время принятия присяги, точно вымеряется заранее
  • Репетиция парада военных США, который пройдет на церемонии
  • Дублер Трампа генерал-майор Григорий Лоури
  • Военнослужащие на репетиции церемонии инаугурации
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