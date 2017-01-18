В Вашингтоне проходит репетиция инаугурации Дональда Трампа
Церемонию в Капитолии готовят военные
За несколько дней до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Белом доме проходит репетиция принятия присяги. Трамп станет 45-м президентом США после того, как примет присягу в эту пятницу 20 января
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Рабочие устанавливают флаг США перед Капитолием
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В репетиции принимает участие почетный караул (на фото), состоящий из разных частей вооруженных сил США, военный оркестр и другие военнослужащие
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Во время тестовых прогонов роль избранного президента играет сержант-майор Григорий Лоури, а военный специалист Сара Корри играет роль его супруги Мелании Трамп
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Военный оркестр проходит мимо дублеров Трампа, избранного вице-президента Майка Пенса и их супруг
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Положение, которое Трамп займет на сцене во время принятия присяги, точно вымеряется заранее
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Репетиция парада военных США, который пройдет на церемонии
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Дублер Трампа генерал-майор Григорий Лоури
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Военнослужащие на репетиции церемонии инаугурации
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