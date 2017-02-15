Что показали на выставке «Аэро Индия – 2017»
Россия борется со всем миром за растущий индийский рынок
Россия будет участвовать в индийском тендере на поставку 400 истребителей, сообщил «Интерфаксу» заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов на авиавыставке в индийском Бангалоре. На фото многоцелевой истребитель Су-30 МКИ индийских ВВС, таких машин у страны свыше 220 штук
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Сверхзвуковая ракета «Брамос-А» совместного индийско-российского производства на подвеске Су-30 МКИ
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Многоцелевые вертолеты Ми-17 - основные машины индийских вооруженных сил, в строю их несколько сотен. Подписание нового контракта на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В5 ожидается в этом году, рассказал на выставке замглавы холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков, его слова передает ТАСС
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale компании Dassault Aviation. Индия купила 36 таких истребителей, но поставки начнутся в 2023 г.
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Французские пилоты отдыхают в тени Dassault Rafale
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Модель российского многоцелевого вертолета Ка-226Т. Москва и Дели заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству таких вертолетов. Предполагается, что СП произведет две сотни машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России
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Ударные индийские вертолеты LCH (Light Combat Helicopter) производства Hindustan Aeronautics
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Ударный американский вертолет AH-64 Apache
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления шведского производства Embraer ERJ-145 ВВС Индии
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Многоцелевые вертолеты «Дхрув» индийской компании Hindustan Aeronautics
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Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения SAAB Gripen - конкурент российских «МиГов» и «Су» в тендере индийских ВВС
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Симулятор летающего костюма индийской компании Hindustan Aeronautics
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Симулятор Hindustan Aeronautics
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