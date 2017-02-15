Что показали на выставке «Аэро Индия – 2017»

Марина Лысцева / ТАСС

Модель российского многоцелевого вертолета Ка-226Т. Москва и Дели заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству таких вертолетов. Предполагается, что СП произведет две сотни машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России

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