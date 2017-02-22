Февральская революция: «Первые дни возрожденной России»
Ход событий великих дней – в газетах февраля-марта 1917 года
22 февраля 1917 г. император Николай II отправился в Ставку верховного главнокомандующего в Могилеве, оставив за собой готовый взорваться Петроград. На фото: «Русские ведомости» на следующий день сообщают об отъезде царя (вверху слева)
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Россия ведет войну, и газеты подробно информируют о ситуации на фронтах, во вражеских и союзнических странах (на фото). Но население устало от войны, а в Петроградском районе около 0,5 млн солдат в тяжелых условиях (мест для размещения не хватало) ждут отправки на фронт. В столице десятки тысяч дезертиров агитируют против войны запасников, горожан, рабочих
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Когда царский поезд прибыл в Могилев 23 февраля, в Петрограде уже начались волнения – демонстрации недовольных нехваткой продовольствия, антивоенный митинги, стачки. Зазвучали лозунги «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Но в других городах об этом почти не знают. На фото: в разделе «Важнейшие новости» номера московской газеты от 26 февраля – война и обсуждение продовольственного вопроса в Госдуме
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Ухудшение снабжения продуктами стало одним из непосредственных поводов начала массовых протестов. Карточки на хлеб появились в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Воронеже и ряде других городов. Слухи об их введении в Петрограде привели к образованию «хвостов» – очередей у хлебных лавок. На фото: статьи в газете «Утро России» от 21 февраля о введении хлебных карточек в Москве, «депутации рабочих у городского головы <…> относительно необходимых для рабочего норм довольствия хлебом», «подвозе продовольствия и топлива».
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Февральские события в России с точки зрения западных стран, живших по григорианскому календарю (по новому стилю), происходили в марте. Поэтому, например, первое сообщение о голодных бунтах в Петрограде в The New York Times (на фото) опубликовано 9 марта – на следующий день после начала массовых выступлений в российской столице 23 февраля (8 марта)
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27 февраля протесты перешли в вооруженную фазу – к митингующим стали присоединяться восставшие солдаты. В ночь на 28 февраля в Таврическом дворце, где заседала Госдума, образовался Петроградский совет рабочих (впоследствии – и солдатских) депутатов. На заседании совета, который будет конкурировать за власть с Временным правительством, решили создать свой печатный орган. В захваченной типографии той же ночью напечатан первый выпуск газеты «Известия» (на фото)
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1 (14) марта Временный комитет Государственной думы сформировал Временное правительство, которое сразу признали союзники России по Антанте - Великобритания и Франция. «Свершилось, Великая Русская революция произошла. Мгновенная, почти бескровная", - пишет московская газета "Утро России" в статье "Россия свободна" 2 марта (на фото)
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В этот же день около полуночи Николай II подпишет акт об отречении от престола. Экстренный выпуск «Известий» об этом – коротко и ясно
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"Россия свободна", "Самодержавие пало" и "Революция" - главные слова тех эмоциональных дней
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Возвышенных выражений не стеснялись
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Но реклама и платные объявления для газет того времени имели не меньшее значение, чем сейчас. В «Русском слове» они на равных соседствуют со статьями, связанными с отречением Николая II
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А для The New York Times это главная мировая тема. На фото: номер газеты 16 марта по новому стилю (3 марта в России). Один из подзаголовков очень точно описывает происшедшее на другой стороне Земли: «Царь обнаруживает, что потерял столицу»
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В других странах тоже пишут о событиях в России, тем более что в свете продолжающейся войны они важны для Великобритании и Франции. На фото: французская Le Matin сообщает 17 (4) марта об отречении Николая II, назначении великого князя Михаила регентом, приводит (внизу страницы) состав нового правительства под председательством князя Георгия Львова
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Происходящее в России важно и для ее врагов – стран «Тройственного союза» (Германии, Австро-Венгрии, Италии). На фото: австрийский еженедельник сообщает об отречении Николая за себя и царевича Алексея, отказе Михаила от престола. В день публикации, 22 (9) марта, Временное правительство принесло присягу
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Приказы и обращения к действующей армии и статьи на тему «Как на фронте был принят переворот» (в центре полосы) - непременный атрибут российских газет тех дней. Многие генералы и офицеры считали императорский двор гнездом неприятельского шпионажа. Миллионы мобилизованных крестьян больше думали о нарастающих проблемах у оставшихся дома родных. Поэтому подавляющая часть армии не сожалела о свержении монархии
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Петросовет, а потом и Временное правительство принимают решения о лишении свободы царя, который попытался, но так и не смог вернуться в Петроград. 9 марта Николай II прибыл в Царское Село как «полковник Романов»
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Свержение царя дало газетам невиданную ранее возможность – обсуждать личную жизнь монарших особ и их приближенных. На фото: в номере от 10 марта размещены материалы «Из жизни [бывшей императрицы] Александры Федоровны», «В бывшей императорской резиденции» (победившие в революциях любят посмотреть, как жили недавние властители), а также большая статья о приме-балерине Мариинского театра Матильде Кшесинской
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У Кшесинской были романтические отношения с молодым Николаем (до его помолвки с будущей императрицей), а также с двумя великими князьями. Связи позволили ей заниматься не только балетом. По словам великого князя Николая Николаевича (был верховным главнокомандующим в 1914-1915 гг.), он не мог повлиять на артиллерийское ведомство, так как Кшесинская участвовала в распределении заказов между различными фирмами
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Западные газеты продолжали отслеживать перемены в России. «Американский бизнес приветствует новую Россию», – написала The New York Times 29 (16) марта. А днем ранее газета сообщила, что американские женщины призвали Думу включать женщин России в органы самоуправления
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В Петрограде 19 марта (1 апреля) участницы многотысячных демонстраций потребовали предоставить им избирательное право. Уже через месяц, 15 апреля, Временное правительство наделило избирательными правами всех граждан, достигших 20 лет, в постановлении о городских выборах (на фото). 20 июня положением о выборах в Учредительное собрание было введено «всеобщее, без различия пола, и равное избирательное право, посредством прямых выборов и тайного голосования»
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