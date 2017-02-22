Февральская революция: «Первые дни возрожденной России»

Государственная публичная историческая библиотека

Ухудшение снабжения продуктами стало одним из непосредственных поводов начала массовых протестов. Карточки на хлеб появились в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Воронеже и ряде других городов. Слухи об их введении в Петрограде привели к образованию «хвостов» – очередей у хлебных лавок. На фото: статьи в газете «Утро России» от 21 февраля о введении хлебных карточек в Москве, «депутации рабочих у городского головы <…> относительно необходимых для рабочего норм довольствия хлебом», «подвозе продовольствия и топлива».

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