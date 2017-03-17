Трамп знакомится с мировыми лидерами
Как прошли переговоры президента США и глав других государств
17 марта 2017 г. состоялась первая личная встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Встреча с Меркель проходит очень хорошо», — цитирует американского лидера Bloomberg. Визит Меркель был перенесен со среды на пятницу из-за снежного шторма
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«Наша администрация готова работать с Израилем и нашими общими союзниками в регионе над безопасностью и стабильностью, работать над заключением мирного договора между Израилем и палестинцами», – заявил Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 15 февраля (цитата по «Интерфаксу»)
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Дональд Трамп обсудили проблемы трудоустройства женщин и другие вопросы экономики в Белом доме 13 февраля. На встрече Трюдо подарил Трампу личный подарок - фотографию, на которой изображены нынешний президент США и отец премьер-министра Канады, который занимал этот же пост в 1968-1984 гг. На снимке запечатлена встреча Трампа и Трюдо-старшего в отеле «Уолдорф-Астория» на Манхэттене в Нью-Йорке
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Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявили 10 февраля о возобновлении переговоров по торговле и инвестициям в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства, сообщает Bloomberg. Ранее Трамп выступил с критикой в адрес Японии: президент США выразил недовольство из-за того, что Япония препятствует ввозу американских автомобилей в страну. Абэ встретился с Трампом дважды – в Вашингтоне и во Флориде, где главы двух стран сыграли в гольф
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Британский премьер-министр Тереза Мэй во время личной встречи с Трампом 27 января передала ему приглашение от королевы Елизаветы II посетить Великобританию. Президент США принял приглашение. «О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией», - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером (цитата по «Интерфаксу»)
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Встреча президента Мексики Энрике Пенья Ньето и Дональда Трампа должна была пройти 31 января, но Ньето отменил ее после резкого высказывания Трампа. «Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу», – написал президент США в микроблоге в Twitter. В итоге президенты соседствующих стран ограничились часовыми переговорами по телефону. Фото 31 августа 2016 г.
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