Трамп знакомится с мировыми лидерами

Evan Vucci / AP

Британский премьер-министр Тереза Мэй во время личной встречи с Трампом 27 января передала ему приглашение от королевы Елизаветы II посетить Великобританию. Президент США принял приглашение. «О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией», - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером (цитата по «Интерфаксу»)

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