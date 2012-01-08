Президент Пакистана опроверг слухи о своей скорой отставке

Президент Пакистана Асиф Али Зардари опроверг слухи о своей скорой отставке, сообщило в субботу агентство "Рейтер" со ссылкой на местные СМИ.

"Никто еще не требовал от меня этого. Если кто-то потребует, я скажу вам об этом", - заявил Зардари в интервью местным телеканалам.

На вопрос пакистанского журналиста, рассматривает ли он вариант "бегства", Зардари ответил: "А почему я должен его рассматривать?"

Слухи о возможной отставке Зардари стали появляться после так называемого скандала "мемогейт" (от "меморандум"), который разразился в середине октября прошлого года.

По данным СМИ, после того как в мае американские военнослужащие уничтожили в Пакистане Усаму бен Ладена, отношения между президентом Зардари и пакистанским высшим военным руководством резко обострились. Военные, в частности главком сухопутных войск Ашфак Первез Кайани, обвинили президента в недостаточной защите интересов Пакистана. Якобы тогда президент Зардари направил США секретный меморандум с просьбой поддержать его намерение заменить военное руководство. Меморандум, по версии СМИ, передал в Белый дом посол Пакистана в США Хусейн Хаккани.

Последний был срочно вызван в Исламабад. Он отрицал какую-либо причастность к якобы имевшему место секретному обращению пакистанского президента к руководству США за помощью, однако добровольно подал в отставку с поста посла Пакистана в Соединенных Штатах. Обстоятельства скандала "мемогейт" в настоящий момент расследует специальная комиссия пакистанского Верховного суда.

В прошлом месяце 56-летний Зардари прошел курс лечения в городе Дубай (ОАЭ) после сильного сердечного приступа. В середине декабря он вернулся в Исламабад.

Асиф Али Зардари - вдовец Беназир Бхутто, которая в 1988 г. стала первой в истории женщиной-премьером в мусульманской стране. Она дважды занимала пост главы правительства Пакистана: в 1988-1990 гг. и в 1993-1996 гг. Беназир Бхутто была убита во время предвыборного митинга в городе Равалпинди 27 декабря 2007 г., когда 15-летний боевик-смертник открыл огонь по автомобилю, из которого она приветствовала своих сторонников, а потом взорвал себя рядом с ним.

После гибели жены Зардари и их сын Билавал Бхутто-Зардари стали сопредседателями Партии пакистанского народа (ППН), которой руководила Беназир. В 2008 г. Асиф Али Зардари стал президентом страны.