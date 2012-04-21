Власти Афганистана намерены провести военный парад в честь "победы над Красной армией"

Министерство обороны Афганистана планирует провести военный парад в центре Кабула по случаю "победы моджахедов над Красной армией", сообщил заместитель пресс-секретаря Минобороны страны Даулат Вазири в субботу.

Военный парад в Кабуле планируется провести восьмого числа афганского месяца Саур - 28 апреля. По словам Вазири, минобороны принимает меры для обеспечения безопасности в городе, усиливает блокпосты и уже установило контроль над всеми районами, где предполагается провести торжества.

Полиция также проводит усиленную подготовку к параду, ее деятельность сейчас сконцентрирована на проверке автотранспорта, въезжающего в афганскую столицу.

Меры безопасности в связи с проведением парада усиливаются не случайно. Последний военный парад в Кабуле, проводившийся в 2008 г., был обстрелян талибами из пулеметов, подствольных гранатометов и легких минометов. В результате погибли и были ранены в общей сложности 15 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай и министр обороны Абдул Рахим Вардак тогда первыми сбежали из попавшей под обстрел зоны, оставив гостей мероприятия и безоружных военных на площади под пулями и гранатами талибов.